പക്ഷിപ്പനി: കാൻപൂർ മൃഗശാലയിലെ എല്ലാ പക്ഷികളെയും കൊന്നൊടുക്കും

ലക്നൗ∙ പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് കാൻപൂർ മൃഗശാലയിലെ എല്ലാ പക്ഷികളെയും കൊന്നൊടുക്കാൻ തീരുമാനം. ഇനിയൊരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ മൃഗശാല അടച്ചുപൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചതായും ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. നാലു ദിവസം മുൻപാണ് മൃഗശാലയിലെ കാട്ടുകോഴികളിൽ പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മൃഗശാലയുടെ ഒരു കിലോമീറ്റർ വരെ ചുറ്റളവിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 10 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ മാംസം വിൽപന നടത്തുന്നതും നിരോധിച്ചു.



ആദ്യം മൃഗശാല 15 ദിവസത്തേക്ക് അടയ്ക്കാനാണു തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് അടച്ചിടാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മൃഗശാലയിലെത്തി പക്ഷികളെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ആദ്യം കോഴികളെയും തത്തകളെയുമാണ് കൊല്ലുക. അതിനു ശേഷം താറാവുകളെയും മറ്റുപക്ഷികളെയും കൊല്ലും. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ എല്ലാ പക്ഷികളെയും കൊല്ലണമെന്നാണ് ഉത്തരവ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.



English Summary: Avian Flu: All Birds at Kanpur Zoo to be Killed