വാക്സിനേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ തള്ളിക്കയറ്റം വേണ്ട: മോദി

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്ത് ആദ്യഘട്ട വാക്സിനേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ തള്ളിക്കയറ്റം ഉണ്ടാകരുതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും കോവിഡ് മുന്നണി പോരാളികൾക്കുമായി നടക്കുന്ന ഒന്നാംഘട്ട വാക്സിനേഷനിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ തള്ളിക്കയറ്റം പാടില്ല.

രാഷ്ട്രീയക്കാർ അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്കിടെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വാക്സിനേഷന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽതന്നെ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് അവസരം നൽകണമെന്ന് ഹരിയാന സർക്കാർ നേരത്തേ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി വിഷയത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. രാജ്യത്തെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ സമയം കുത്തിവയ്പ് നൽകാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർഷ്‍ വർധൻ നേരത്തേ പറഞ്ഞിരുന്നു.

English Summary: Politicians Shouldn't Jump Queue To Take COVID Vaccine, Says PM Modi