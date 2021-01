ക്ഷമയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ക്ലാസ്‌ വേണ്ട; കേന്ദ്രത്തെ വിമർശിച്ച് സുപ്രീംകോടതി

ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ വിവാദ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുന്നത് സ്റ്റേ ചെയ്യുമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി. നിയമങ്ങള്‍ വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നതിനു സമിതിയെ നിയോഗിക്കും. സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നതിനെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ എതിര്‍ത്തു. കര്‍ഷക സമരം കേന്ദ്രം കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയെ കോടതി രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചു. അല്‍പമെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമുണ്ടെങ്കില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിയമങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കില്ല. നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നതിനു മുൻപ് എന്തു കൂടിയാലോചനകളാണു സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തിയതെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ.ബോബ്ഡെ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ചോദിച്ചു.

രമ്യമായി പരിഹരിക്കുന്നതിനാണു നിയമങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതു നിര്‍ത്തിവച്ചുകൂടെയെന്ന് ചോദിച്ചത്. മറുപടി പോലും സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയില്ല. കൊടും തണുപ്പില്‍ കര്‍ഷകര്‍ മരവിച്ചു മരിക്കുന്നു, ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു. ഒരു രക്തച്ചൊരിച്ചില്‍ ഉണ്ടായാല്‍ ആര് ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. അധികാര പരിധി മറികടക്കുന്നതും, ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കു വിരുദ്ധമാണെന്നും കണ്ടെത്താതെ നിയമങ്ങള്‍ സ്റ്റേ ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന അറ്റോര്‍ണി ജനറലിന്‍റെ വാദം കോടതി മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തില്ല. നിയമം സ്റ്റേ ചെയ്താല്‍ സമരം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തെയും കോടതി തള്ളി.

വേണമെങ്കില്‍ സമരവേദി മാറ്റാന്‍ നിര്‍ദേശിക്കാമെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു. പ്രായമായവരോടും കുട്ടികളോടും മടങ്ങിപ്പോകാനും നിര്‍ദേശമുണ്ടായേക്കും. 26ന് നടക്കുന്ന ട്രാക്ടര്‍ മാര്‍ച്ച് മാറ്റിവയ്ക്കാന്‍ ഉത്തരവിടണമെന്നു കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ പ്രത്യേക അപേക്ഷ നല്‍കാനായിരുന്നു കോടതി പറഞ്ഞത്. 26ന് ട്രാക്ടര്‍ മാര്‍ച്ച് നടത്തില്ലെന്ന് കര്‍ഷകരുടെ അഭിഭാഷകര്‍ അറിയിച്ചു. സുപ്രീംകോടതി മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആര്‍.എം.ലോധയെ സമിതി അധ്യക്ഷനാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്റ്റേ ഉത്തരവ് ഉടന്‍ ഇറക്കരുതെന്നു പറഞ്ഞ അറ്റോര്‍ണി ജനറലിനോട് ക്ഷമയെക്കുറിച്ച് കോടതിക്ക് ക്ലാസെടുക്കരുത് എന്നായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്‍റെ മറുപടി.

English Summary: SC says it intends to stay farm laws