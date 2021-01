നാല് സീറ്റില്‍ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്ന് എൻസിപി; പാലായിൽ ഉറപ്പ് നൽകാതെ മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ നാലു സീറ്റില്‍ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയോട് എന്‍സിപി. എന്നാൽ പാലാ സീറ്റിൽ ഉറപ്പു നല്‍കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറായില്ല. എല്ലാവരുമായി ആലോചിച്ചശേഷം മാത്രമേ ഉറപ്പു നല്‍കാന്‍ കഴിയുള്ളുവെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ടി.പി.പീതാംബരന്‍, മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രന്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്ത ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനം. എന്നാൽ മാണി സി.കാപ്പനെ മുഖ്യമന്ത്രി ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചില്ല.

മാണി സി. കാപ്പന്‍ –എ.കെ.ശശീന്ദ്രന്‍ ചര്‍ച്ച പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് എന്‍സിപി അധ്യക്ഷന്‍ ടി.പി.പീതാംബരനെ തലസ്ഥാനത്തേക്കു വിളിപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ചർച്ച നടത്തിയത്‍. ഇടുക്കിയിലെ യോഗം റദ്ദാക്കിയാണ് പീതാംബരന്‍ രാത്രി തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയത്.

