തിയറ്ററുകള്‍ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിക്കണം; വീഴ്ച കണ്ടെത്തിയാൽ നടപടി

തിരുവനന്തപുരം∙ ബുധനാഴ്ച സിനിമാ തിയറ്ററുകൾ തുറക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ നിർബന്ധമായും പാലിക്കണമെന്ന് ഐജിപിയും തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണറുമായ ബൽറാംകുമാർ ഉപാധ്യായ.

എല്ലാ തിയറ്ററുകളിലും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണം. ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും മറ്റും ആവശ്യമായ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കണം. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തും. സുരക്ഷാ വീഴ്ച കണ്ടെത്തുന്ന തിയറ്ററുകൾക്കെതിരെ എപ്പിഡെമിക് ഡിസീസസ് ഓർഡിനന്‍സ് പ്രകാരം കർശന നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കമ്മിഷണർ അറിയിച്ചു.



