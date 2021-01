ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കാൻ 72കാരിയെ കൊന്നു; ബിരുദ വിദ്യാർഥി അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ തിരുവല്ലത്ത് വൃദ്ധയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ബിരുദ വിദ്യാർഥിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. ജാൻ ബീവിയാണ് (72) കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ജാൻബീവിയുടെ സഹായിയായ സ്ത്രീയുടെ കൊച്ചുമകൻ അലക്സ് ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. രണ്ടാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർഥിയാണ് അലക്സ്.



ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മോഷണത്തിനു ശ്രമിച്ചതെന്നും അത് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിക്കുകയായിരുന്നെന്നും അലക്സ് പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ജാൻ ബീവിയുടെ പക്കൽനിന്നും ഇയാൾ കവർന്ന സ്വർണവും പണവും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. പ്രതി നിരന്തരം സന്ദർശിച്ചിരുന്ന സമീപത്തെ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളജ് കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നാണ് തൊണ്ടിമുതൽ പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തത്.

ജാൻ ബീവിയുടെ വീട്ടിലെ സ്ഥിരം സന്ദർശകനായിരുന്നു അലക്സ്. വീട്ടിൽ ആരുമില്ലാത്ത സമയം മനസിലാക്കിയാണ് അലക്സ് കൊലപാതകം നടത്തിയത്. വീട്ടു ജോലിക്കാരിയാണ് മൃതദേഹം ആദ്യം കാണുന്നതും ബന്ധുക്കളെ അറിയിച്ചതും.

