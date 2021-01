തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തു മദ്യവില വര്‍ധന ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനു പ്രാബല്യത്തില്‍ വരും. അടിസ്ഥാന വിലയുടെ ഏഴു ശതമാനമാണു വര്‍ധിക്കുക. സ്പിരിറ്റ് വിലവര്‍ധന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 15 ശതമാനം വില കൂട്ടാനാണ് മദ്യക്കമ്പനികള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഏഴു ശതമാനമാണ് വില കൂട്ടുന്നതെങ്കിലും മറ്റു നികുതികള്‍ കൂടി ചേരുമ്പോള്‍ വിവിധ ബ്രാന്‍ഡുകള്‍ക്ക് 40 മുതല്‍ 150 രൂപ വരെ വര്‍ധനയുണ്ടായേക്കും.

English Summary: Liquor Prices Will Rise From Next Month