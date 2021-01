ന്യൂഡൽഹി∙ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്ത് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 16,946 കോവിഡ് കേസുകൾ. 17,652 പേർ രോഗമുക്തരാകുകയും 198 പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

1,05,12,093 പേർക്കാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. നിലവില്‍ 2,13,603 പേരാണ് ചികിൽസയിലുള്ളത്. 1,01,46,763 പേർ രോഗമുക്തരായി, 1,51,727 പേർ മരിച്ചു.

English Summary: 16,946 Fresh Covid Cases In India, 1.05 Crore Total Cases So Far