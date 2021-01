വയനാട്ടിൽ പിക്ക് അപ് വാഹനം മരത്തില്‍ ഇടിച്ചുകയറി; 2 മരണം

ബത്തേരി ∙ പിക്ക് അപ് വാഹനം മരത്തില്‍ ഇടിച്ചുകയറി 2 പേര്‍ മരിച്ചു. വയനാട് മുട്ടില്‍ പാറക്കല്‍ സ്വദേശി മുസ്തഫ, മീനങ്ങാടി സ്വദേശി ഷമീര്‍ എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. രാവിലെ ഏഴരയോടെ കൊളഗപ്പാറ കവലയിലാണ് അപകടം.

മുസ്തഫയും ഷമീറും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന പിക് അപ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മരത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നുവെന്നു ദൃക്സാക്ഷികള്‍ പറഞ്ഞു. ബത്തേരിയില്‍നിന്ന് അഗ്നിശമനസേനാംഗങ്ങള്‍ എത്തി വാഹനം വെട്ടിപ്പൊളിച്ചശേഷമാണ് ഇരുവരെയും പുറത്തെത്തിച്ചത്.

ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കും മുന്‍പുതന്നെ മരിച്ചിരുന്നു. പിക് അപ്പില്‍ കപ്പ കയറ്റി പട്ടണങ്ങളിലെത്തിച്ചു കച്ചവടം നടത്തുന്നവരാണ് മുസ്തഫയും ഷമീറും.

