ന്യൂഡൽഹി∙ മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ വിവാദമായ കൃഷി നിയമങ്ങൾക്കു പിന്തുണയുമായി രാജ്യാന്തര നാണ്യനിധി (ഐഎംഎഫ്). കാർഷിക മേഖലയുടെ നവീകരണത്തിന് നിർണായക ചുവടുവയ്പ്പാകാൻ പുതിയ നിയമങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഐഎംഎഫ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എന്നാൽ പുതിയ സംവിധാനത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കാവുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടത്ര പരിരക്ഷ ലഭിക്കണമെന്നും ഐഎംഎഫ് കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഡയറക്ടർ ഗെരി റൈസ് പറഞ്ഞു.

കർഷക നിയങ്ങൾക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്ന കർഷകരുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഒമ്പതാംവട്ട ചർച്ച വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കെയാണ് ഐഎംഎഫിന്റെ പ്രസ്താവന. ‘പുതിയ സംവിധാനം കർഷകരെ വിൽപ്പനക്കാരുമായി നേരിട്ട് കരാറുണ്ടാക്കാനും ഇടനിലക്കാരുടെ പങ്ക് കുറച്ചുകൊണ്ട് മിച്ചത്തിന്റെ വലിയൊരു പങ്ക് നിലനിർത്താനും സഹായിക്കും. ഉൽപാദനവും ഗ്രാമീണ വളർച്ചയും വർധിപ്പിക്കാനും നിയമങ്ങൾ സഹായകമാകും.’ – റൈസ് പറഞ്ഞു.



അതേസമയം, പുതിയ സംവിധാനത്തിലേക്കുള്ള മാറുന്ന സമയത്ത് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാവുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നിർണായകമാണ്. ഇവർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതു പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഐഎംഎഫ് വക്‌താവ് പറഞ്ഞു.



പുതിയ കൃഷി നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ ഡൽഹിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കർഷകരാണ് പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്നത്. ഇവരുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തിയ എട്ടു ചർച്ചകളും പരാജയപ്പെട്ടു. നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു. കർഷകരുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് സമിതിയെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.



English Summary: Farm Laws Potentially Significant, Those Affected Must Be Protected: IMF