ന്യൂഡൽഹി∙ മെഡിക്കൽ പിജി കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള ഈ വർഷത്തെ നീറ്റ് പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരീക്ഷ ഏപ്രിൽ 18ന് നടക്കും. റജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ പൂർണ ഷെഡ്യൂളും മറ്റു വിശദാംശങ്ങളും പിന്നീട് അറിയിക്കും.



English Summary: NEET PG 2021 exam to take place on April 18