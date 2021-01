ന്യൂഡൽഹി∙ അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര നിർമാണത്തിനായി 5 ലക്ഷം രൂപ സംഭാവന നൽകി രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ്. വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐ ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ക്ഷേത്ര നിർമാണ നടത്തിപ്പിനായി സർക്കാർ നിയോഗിച്ച രാമ ജന്മഭൂമി തീർഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിലാണ് രാഷ്ട്രപതി സംഭാവന കൈമാറിയത്.

‘ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമപൗരനെന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ദൗത്യം തുടങ്ങിയത്. അദ്ദേഹം 5,01,000 രൂപ സംഭാവന നൽകി.’– വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് അധ്യക്ഷൻ അലോക് കുമാർ പറഞ്ഞു. മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവ്‍രാജ്സിങ്ങ് ചൗഹാൻ ക്ഷേത്രനിർമാണത്തിനുള്ള സംഭാവനയിലേക്ക് 1 ലക്ഷം നൽകി.



ക്ഷേത്രനിർമാണത്തിന് ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുന്നതിന് ജനുവരി 15 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 5 വരെ രാമ ജന്മഭൂമി മന്ദിർ നിധി സമർപ്പൺ അഭിയാൻ എന്ന പേരിൽ ക്യാംപെയ്നും വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേത്രനിർമാണത്തിനായി 1,100 കോടി രൂപ ചെലവാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.



English Summary: President Kovind donates Rs 5 lakh for Ram temple construction as fund-raising drive kicks off