കർണാടകയിൽ മിനിവാനും ടിപ്പറും കൂട്ടിയിടിച്ച് 11 പേർ മരിച്ചു

ബെംഗളൂരു∙ കർണാടകയിലെ ധർദ്‌വാദിൽ മിനിവാനും ടിപ്പറും കൂട്ടിയിടിച്ച് 11 പേർ മരിച്ചു. നിരവധി പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. വെള്ളയാഴ്ച പുലർച്ചയോടെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. പരുക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് വിവരം. ധവാൻഗ്രയിൽ നിന്ന് ഗോവയിലേക്ക് ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകവെയാണ് ഹുബാലി– ധർവാദ് ബൈപ്പാസിൽ വച്ച് വനിതസംഘത്തിന്റെ മിനിബസ് ടിപ്പറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടമുണ്ടായത്.

10 വനിതകളും ഡ്രൈവറുമാണ് മരിച്ചത്. പഴയ സ്കൂൾ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ബസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവരിൽ നാലു പേർ ഡോക്ടർമാരും മറ്റുള്ളവരിൽ ചിലർ ആരോഗ്യമേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുമാണെന്നാണ് വിവരം. സംഭവത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

