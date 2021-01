പ്രക്ഷോഭം അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമം; എൻഐഎയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകില്ല: കർഷകനേതാവ്

ന്യൂഡൽഹി∙ എന്‍ഐഎയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ഹാജരാകില്ലെന്ന് കര്‍ഷകനേതാവ് ബല്‍ദേവ് സിങ് സിര്‍സ. നാളെ ഹാജരാകാന്‍ എന്‍ഐഎ നോട്ടിസ് നല്‍കിയിരുന്നു. പ്രക്ഷോഭം അട്ടിമറിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണിതെന്ന് സിർസ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

പ്രക്ഷോഭത്തില്‍ നിരോധിത സംഘടനയായ സിഖ്സ് ഫോർ ജസ്റ്റിസിന്റെ പങ്ക് അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടെയാണ് എന്‍ഐഎ നീക്കം. സമരത്തിന് സംഘടനയുടെ ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രം ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമരത്തെ പിന്തുണയ്‍ക്കുന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ ബല്‍തേജ് പന്നു, വ്യവസായി ഇന്ദ്രപാല്‍സിങ് ഉള്‍പ്പെടെ നാലുപേര്‍ക്കും എന്‍ഐഎ നോട്ടിസ് അയച്ചു. സമരം ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ നീക്കമാണിതെന്നാണ് കര്‍ഷകസംഘടനകളുടെ ആരോപണം.



English Summary : ' Will not appear before NIA', says Baldev Singh Sirsa