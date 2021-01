രാജ്യത്ത് ആദ്യ ദിനം വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചത് 1.65 ലക്ഷം പേർ; കേരളത്തിൽ 7,206

ന്യൂഡൽഹി∙രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ ആരംഭിച്ച് ആദ്യ ദിനം മൊത്തം 1.65 ലക്ഷം പേർ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് സ്വീകരിച്ചതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. േകരളത്തിൽ 7,206 പേരാണ് വാക്സീൻ എടുത്തത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ – 16,963.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാക്സീൻ ദൗത്യത്തിനാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് തുടക്കും കുറിച്ചത്. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മുന്നണിപ്പോരാളികൾക്ക് ആദരമർപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് വാക്സീൻ ദൗത്യത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. സാനിറ്റേഷൻ തൊഴിലാളിയായ മനീഷ് കുമാറാണ് രാജ്യത്ത് ആദ്യ വാക്സീൻ ഡോസ് സ്വീകരിച്ചത്. ഡൽഹി എയിംസിൽ നിന്നാണ് ഇദ്ദേഹം കോവിഡ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പെടുത്തത്.



രാജ്യത്ത് 3,006 വാക്സീൻ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരുന്നത്. ആദ്യ ദിനം മൂന്നു ലക്ഷം പേർക്ക് വാക്സീൻ നൽകാനായിരുന്നു സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ദിനാന്ത്യം അത് 1.65 ലക്ഷമായി ചുരുങ്ങുകയായിരുന്നു.



English Summary : 1.65 Lakh Get Shots On Day 1 As India Begins Largest Vaccination Drive