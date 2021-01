ബൈഡന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാദിനത്തിൽ രാവിലെ ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൗസ് വിടും

വാഷിങ്ടൻ ∙ ജോ ബൈഡൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റായി അധികാരമേൽക്കുന്ന ദിവസം വാഷിങ്ടൻ വിടാൻ പദ്ധതിയിട്ട് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ബുധനാഴ്ചയാണ് ജോ ബൈഡൻ ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. ട്രംപ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് നേരത്തേതന്നെ വ്യക്തമായിരുന്നു.

അന്നേദിവസം ജോയിന്റ് ബേസ് ആൻഡ്രൂസില്‍ നടക്കുന്ന വിടവാങ്ങൽ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ തീരുമാനം. എയർ ഫോഴ്സ് വണ്ണിന്റെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇവിടം വാഷിങ്ടനു പുറത്താണ്. ഇവിടുത്തെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തതിനു ശേഷം ട്രംപ് ഫ്ലോറിഡയിലെ പാം ബീച്ചിലേക്കു പോകും. തന്റെ മാർ–എ–ലാഗോ ക്ലബ്ബിലായിരിക്കും ട്രംപ് തുടർന്നുണ്ടാകുക. വൈറ്റ് ഹൗസിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരിൽ ചിലർ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

