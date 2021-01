സിപിഐയിലേക്കില്ല; കുന്നത്തൂരില്‍ വീണ്ടും മത്സരിക്കും: കോവൂര്‍ കൂഞ്ഞുമോന്‍

കൊല്ലം∙ ഇടതുമുന്നണി അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനു മുന്‍പുതന്നെ കുന്നത്തൂരില്‍ വീണ്ടും മത്സരിക്കാനിറങ്ങുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് കോവൂര്‍ കുഞ്ഞുമോന്‍. 25,000 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ വീണ്ടും നിയമസഭയിലേക്ക് എത്തുമെന്നും കോവൂര്‍ കുഞ്ഞുമോന്‍ മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.



നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയത്തിലേക്ക് പ്രധാന രാഷ്ട്രീയകക്ഷികള്‍ പോലും കടക്കുന്നതിന് മുന്‍പേയാണ് അഞ്ചാം തവണയും ജനവിധി തേടുമെന്നുള്ള കോവൂര്‍ കുഞ്ഞുമോന്റെ പ്രഖ്യാപനം. പന്തളം സുധാകരനെ തോല്‍പ്പിച്ചാണ് കുഞ്ഞുമോൻ ആദ്യം നിയമസഭയിലെത്തിയത്.

എന്നാല്‍, കുന്നത്തൂര്‍ സഖ്യകക്ഷിയായ സിപിഐക്ക് നല്‍കാന്‍ മുന്നണി തീരുമാനിക്കുമെന്നും സിപിഐ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി വരുമെന്നുമുള്ള പ്രചാരണം കുഞ്ഞുമോന്‍ നിഷേധിച്ചു.

English Summary: Kovoor Kunjumon Will contest again in Kunnathur