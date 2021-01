‘ഈ നഗരമേതെന്ന് പറയാമോ?’; മോദിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത മറുപടി: വൈറൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ ‘നിങ്ങൾക്ക് ഈ മഹത്തായ പട്ടണം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമോ?’ ഒരു ചിത്രം പങ്കുവച്ച് ലോസ്റ്റ് ടെംപിൾസ് എന്ന ട്വിറ്റർ പേജിൽ വന്ന ചോദ്യമാണ്. ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയുമായി എത്തിയതാകട്ടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും. ഇതോടെ ട്വീറ്റും മോദിയുടെ മറുപടിയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി.



നദിയുടെ തീരത്ത് ദീപങ്ങൾ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന പടവുകളും പൂജകളും ഭക്തരും നിറയുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് അവർ പങ്കുവച്ചത്. ഇതിന് മോദിയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെ. ‘എനിക്ക് ഉറപ്പായും കഴിയും. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ ഈ ചിത്രം പങ്കുവച്ചതാണ്. ഇത് കാശിയിലെ രത്‌നേശ്വര്‍ മഹാദേവ ക്ഷേത്രമാണ്.’– മോദി കുറിച്ചു.



ഒപ്പം 2017 നവംബറില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ട്വീറ്റിന്റെ ലിങ്കും അദ്ദേഹം കുറിപ്പില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി. ദീപാവലി ആഘോഷവേളയിലെ ചിത്രങ്ങളാണ് അന്ന് മോദി പങ്കുവച്ചത്.

English Summary: "Can You Identify That Great City?" See PM Modi's Reply On Twitter