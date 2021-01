റവ.ഡോ.സാബു കെ.ചെറിയാൻ സിഎസ്ഐ മധ്യകേരള മഹായിടവക ബിഷപ്; സ്ഥാനാരോഹണം 18ന്

കോട്ടയം∙ സിഎസ്ഐ മധ്യകേരള മഹായിടവകയുടെ പതിമൂന്നാമത് ബിഷപ്പായി റവ. ഡോ. സാബു കെ.ചെറിയാനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ചെന്നൈയിൽ സിഎസ്ഐ ആസ്ഥാനത്ത് മോഡറേറ്റർ ബിഷപ് എ.ധർമ്മരാജ് റസാലത്തിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയാണ് റവ.സാബു കെ.ചെറിയാനെ ബിഷപ്പായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പുന്നക്കാട് മലയിൽ കുടുംബാംഗമാണ്.



സിഎസ്ഐ മധ്യകേരള മഹായിടവക കൗൺസിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മൂലം നിർദേശിച്ച വൈദികരായ റവ.ഡോ.സാബു കെ.ചെറിയാൻ, റവ.നെൽസൺ ചാക്കോ എന്നിവരുടെ അഭിമുഖം ചെന്നൈ റോയൽ പേരിലുള്ള സിഎസ്ഐ സിനഡ് ആസ്ഥാനത്ത് നടത്തുകയും തുടർന്ന് കമ്മിറ്റി കൂടി റവ.സാബു കെ. ചെറിയാനെ ബിഷപ്പായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുമായിരുന്നു.



റവ.ഡോ.സാബു കെ. ചെറിയാന്റെ സ്ഥാനാഭിഷേക ശുശ്രൂഷ 18ന് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 8 മണിക്ക് കോട്ടയം സിഎസ്ഐ ഹോളി ട്രിനിറ്റി കത്തീഡ്രലിൽ നടക്കും. സിഎസ്ഐ മോഡറേറ്റർ ബിഷപ് എ.ധർമ്മരാജ് റസാലം, തിയോഡോഷ്യസ് മാർത്തോമാ മെത്രാപ്പോലീത്ത എന്നിവർ മുഖ്യകാർമികരായിരിക്കും. സിഎസ്ഐ ഡപ്യൂട്ടി മോഡറേറ്റർ ബിഷപ് ഡോ.കെ രൂബേൻ മാർക്ക്, സിഎസ്ഐ മധ്യകേരള മഹായിടവക മോഡറേറ്റേഴ്സ് കമ്മിസറി ബിഷപ് ഡോ.ഉമ്മൻ ജോർജ്ജ് തുടങ്ങിയവർ സഹകാർമ്മികരായിരിക്കും.



