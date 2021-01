2020 ജനുവരി 10നാണ്, വുഹാനിൽ കണ്ടെത്തിയ സാർസ്–കോവ്–2 വൈറസിന്റെ ജീനോം സീക്വൻസ് ചൈനീസ് ഗവേഷകർ ആദ്യമായി പൊതു ഡേറ്റബേസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ലോകത്തെ വിറപ്പിക്കാനെത്തിയ പുതിയ വൈറസിന്റെ ജനിതക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതോടെ വാക്സീൻ ഗവേഷണവും തകൃതിയായി. കൃത്യം ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പുതിയ കൊറോണ വൈറസിനെതിരെയുള്ള വാക്സിനേഷനും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.

ബ്രിട്ടിഷ്– സ്വീഡിഷ് കമ്പനിയായ അസ്ട്രാസെനകയ്ക്കു വേണ്ടി ഓക്സ്ഫഡ് സർവകലാശാല വികസിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന കോവിഷീൽഡാണ് ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും ആദ്യം ലഭ്യമാകുന്ന വാക്സീൻ. ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച കോവാക്സീനു അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിനുള്ള അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്തെല്ലാമാണ് ഈ വാക്സീനുകളുടെ പ്രത്യേകത? ലോകം പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മറ്റു വാക്സീനുകൾ എന്തെല്ലാമാണ്?

വാക്സീൻ എന്തിന്?

വൈറസിന്റെ പുറംഭാഗത്തു തള്ളിനിൽക്കുന്ന സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടിനാണ് (ആന്റിജൻ) മനുഷ്യശരീര കോശങ്ങളിലെ ഏസ് 2 റിസപ്റ്റർ പ്രോട്ടിനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് അകത്തുകടന്ന് കോവിഡിനിടയാക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ആന്റിബോഡി ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ ശരീരത്തെ പ്രാപ്തമാക്കുകയെന്നതായി ഗവേഷകരുടെ ലക്ഷ്യം. അവിടെയാണ് വാക്സീന്റെ പ്രസക്തിയും. ശരീരത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്ന വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കാന്‍ ആന്റിബോഡി ഉൽപാദിപ്പിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ മുൻകൂട്ടി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയെന്നതാണ് വാക്സീന്റെ ദൗത്യം. ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യമേയുള്ളൂവെങ്കിലും അതിലേക്കുള്ള വാക്സീൻ വഴികൾ വ്യത്യസ്തമാണ്.

സാർസ്‌ കോവ് 2 വൈറസ് മനുഷ്യ ശരീര കോശത്തിലെ ഏസ് 2 റിസപ്റ്റർ പ്രോട്ടിനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ ചിത്രീകരണം.

പ്രതീക്ഷയുടെ കോവിഷീൽഡ്

ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ച കോവിഷീൽഡ് വൈറൽ വെക്ടർ വാക്സീനാണ്. മനുഷ്യ ശരീര കോശങ്ങളിലേക്ക് നിരുപദ്രവകാരിയായ മറ്റു വൈറസുകള്‍ വഴി (വെക്ടർ) കോവിഡിനു കാരണമാകുന്ന സാർസ്–കോവ്–2 വൈറസിന്റെ ജനിതക വസ്തുവിനെ കടത്തിവിടുകയാണ് വൈറൽ വെക്ടർ വാക്സീൻ ചെയ്യുക. ലോകത്തിലെ ആദ്യ കോവിഡ് വാക്സീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന റഷ്യയുടെ സ്ഫു‌ട്‌നിക്ക് 5 ഈയിനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്.

ഇലസ്‌ട്രേഷനുകൾ: ജെയിൻ ഡേവിഡ്.എം

കോവിഷീൽഡിൽ ചിംപാൻസിയിൽനിന്നു ശേഖരിച്ച അഡനോവൈറസിനെയാണ് വെക്ടറായി ഉപയോഗിച്ചത്. മനുഷ്യരിൽ ചുമ, പനി, തൊണ്ടവേദന തുടങ്ങി കോവിഡിനു സമാനമായ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ളവയാണ് അഡനോവൈറസുകൾ. ഈ വൈറസിനൊപ്പം സാർസ്–കോവ്–2 വൈറസിന്റെ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടിനുമുണ്ടാകും. ശരീരത്തിനകത്തു കടക്കുന്ന ഇവയ്ക്കു പക്ഷേ വിഭജിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. അതിനാൽത്തന്നെ ശരീരത്തിനു ദോഷകരവുമല്ല. ഇത്തരം ‘വെക്ടർ’ വൈറസുകളെ കടത്തിവിട്ട് രോഗ പ്രതിരോധത്തിനായുള്ള ആന്റിബോഡി ഉൽപാദനത്തിന് ശരീരത്തിലെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് വാക്സീന്റെ രീതി.

ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം കോവാക്സീൻ

ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭാരത് ബയോടെക്ക് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ തദ്ദേശീയ കോവിഡ് വാക്സീൻ ‘കോവാക്സീന്’ അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുമതിയാണ് (എമർജൻസി ഓതറൈസേഷൻ) ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഡിജിസിഐ) നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് വാക്സീനാണിത്. രാസവസ്തുക്കൾകൊണ്ടോ പ്രത്യേക താപനില പ്രയോഗിച്ചോ നിർജീവമാക്കപ്പെടുന്ന വൈറസുകൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളതാണ് ഇത്തരം വാക്സീനുകൾ. പരമ്പരാഗതമായി ഈ രീതിയാണ് വാക്സീൻ നിർമാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. പോളിയോ, പേപ്പട്ടി വിഷബാധ എന്നിവയ്ക്കെതിരെയുള്ള വാക്സീൻ ഉദാഹരണം.

വാക്സീനിലൂടെ ശരീരത്തിലെത്തുന്ന നിർജീവ വൈറസുകൾക്ക് വിഭജിക്കാനോ രോഗമുണ്ടാക്കാനോ കഴിവില്ല. എന്നാൽ ഇവ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം തിരിച്ചറിയുകയും ആന്റിബോഡി ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭാവിയിൽ യഥാർഥ വൈറസുകൾ വരുമ്പോൾ ശരീരം രോഗപ്രതിരോധത്തിനു സജ്ജമായിട്ടുമുണ്ടാകും. ഇവയ്ക്കു പ്രതിരോധ കാലാവധി കുറവായതിനാൽ കൂടുതൽ ഡോസുകൾ നൽകേണ്ടി വരും. എന്നാൽ 28 ദിവസത്തെ ഇടവേളയിൽ രണ്ടു ഡോസുകളെടുത്താൽ മതിയെന്നതാണ് കോവാക്സീന്റെ പ്രത്യേകത.

ഇന്ത്യയിലേക്കു വരാനിരിക്കുന്ന വാക്സീനുകൾ

സ്‌ഫുട്നിക് 5

ഇന്ത്യയിൽ ഹൈദരാബാദിലെ ഡോ. റെഡ്ഡീസ് ലാബറട്ടറീസിനാണ് സ്‌ഫുട്നിക്കിന്റെ 2, 3 ഘട്ട ട്രയലിന്റെ ചുമതല. ഹെറ്റിറോയ്ക്കാണ് ഉൽപാദന കരാർ. ഈ വൈറൽ വെക്ടർ വാക്സീന് ഒക്ടോബറിൽ അനുമതി ലഭിച്ചെങ്കിലും പരീക്ഷണം തുടങ്ങിയത് ഡിസംബറിൽ. ഫെബ്രുവരിയോടെ അംഗീകാരത്തിന് അപേക്ഷിച്ചേക്കും. ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഏകദേശം 30 കോടി ഡോസ് വാക്സീനായിരിക്കും നിർമിക്കുക.

എൻവിഎക്സ്–കോവ് 2373

അമേരിക്കൻ കമ്പനി നോവാവാക്സ് തയാറാക്കുന്ന സബ്‌യൂണിറ്റ് വാക്സീനായ ഇതിന് ഇന്ത്യയിൽ സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായാണ് ഉൽപാദന കരാർ. യുകെയിൽ അടക്കം മൂന്നാം ഘട്ട ട്രയലിലാണ്. ഏപ്രിലിൽ പൂർത്തിയായേക്കും. ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിന്റെ (ഐസിഎംആർ) ഉൾപ്പെടെ പിന്തുണയുണ്ട്. നിർജീവമാക്കപ്പെട്ട വൈറസിനെ മൊത്തത്തിൽ കടത്തിവിടുന്നതിനു പകരം രോഗത്തിനു കാരണമാകുന്ന ജനിതക വസ്തുവിനെ മാത്രം (സബ്‌യൂണിറ്റ്) ശരീരത്തിലേക്ക് കടത്തുന്ന വാക്സീനാണിത്. സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടിൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പരീക്ഷണം.

നിർജീവമായതിനാൽ കൂടുതൽ ആശങ്കയ്ക്കു വകയില്ല. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആന്റിജനുകളുടെ കോംബിനേഷനുകളും ഇതിൽ പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഏത് കോംബിനേഷനാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമെന്നും കണ്ടെത്തണം. ലൈവ്–അറ്റെന്വേറ്റഡ് വാക്സീനുമായി (എൽഎവി) താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ രോഗപ്രതിരോധം അധികം നീണ്ടുനിൽക്കാത്തതാണെന്ന പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്നാൽ നോവാവാക്സിന്റെ വാക്സീൻ ആ പ്രതിസന്ധിയും മറികടക്കുന്നതാണെന്നാണു വാഗ്ദാനം (വൈറസിനെ നിർജീവമാക്കാതെ അവയുടെ ശക്തി കുറച്ച് വാക്സീനായി നൽകുന്നതാണ് എൽഎവി. ചിക്കൻപോക്സ് വാക്സീനാണ് ഉദാഹരണം)

ബീക്കോവ്–2

ബയോളജിക്കൽ ഇ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് (ഹൈദരാബാദ്), ബേലോർ കോളജ് ഓഫ് മെഡിസിൻ (യുഎസ്) എന്നിവ സംയുക്തമായി തയാറാക്കുന്ന ഈ വാക്സീന്റെ മനുഷ്യരിലെ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും ഘട്ടം തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളു. ഫെബ്രുവരിയോടെ ആദ്യഘട്ട ഫലം വരും. ആന്റിസെറ വാക്സീനായ ഇത് 2021 അവസാനത്തോടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിര്‍ജീവമാക്കപ്പെട്ട സാർസ്–കോവ്–2 വൈറസിനെ കുതിരകളിൽ കുത്തിവച്ച് ഉൽപാദിപ്പിച്ച ആന്റിസെറ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാക്സീൻ രീതിയാണിത്.

ചില പ്രത്യേക ആന്റിജനുകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ആന്റിബോഡികൾ വൻതോതിൽ അടങ്ങിവയാണ് ആന്റിസെറ. കുതിരയുടെ ശരീരത്തിൽ നിർജീവ കൊറോണ വൈറസിനെ കുത്തിവച്ച് 21 ദിവസത്തിനു ശേഷം രക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മയിൽനിന്നാണ് ആന്റിസെറ ശേഖരിക്കുക. ഇന്ത്യയുടെ ഈ തദ്ദേശീയ സാങ്കേതികതയ്ക്ക് ഐസിഎംആറിന്റെയും ഡിജിസിഐയുടെയും പിന്തുണയുണ്ട്. 2020 ഒക്ടോബറിൽ മനുഷ്യരിലെ പരീക്ഷണത്തിനും അനുമതി ലഭിച്ചു.

ഫൈസർ, മോഡേണ വാക്സീൻ

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ അനുമതി ലഭിച്ച ‌ഫൈസർ, മോഡേണ എന്നിവ എംആർഎൻഎ വാക്സീൻ ഗണത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. പരമ്പരാഗത വാക്സീനുകളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി, ജനിതക വാക്സീൻ എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഇവ വഴി വൈറസിന്റെ ജനിതകവസ്തു, അതായത് മെസഞ്ചർ ആർഎൻഎ(mRNA) ആണ് കയ്യിലെ പേശിയിൽ (Upper Arm) കുത്തിവയ്ക്കുക. തുടർന്ന് പേശിയിലെ കോശങ്ങൾ പ്രതിരോധ കോശങ്ങളോട് (Immune Cells) രോഗത്തിനു കാരണമാകുന്ന വൈറൽ പ്രോട്ടിനുകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ നിർദേശം നൽകും.

കോവിഡിനു കാരണമാകുന്ന സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടിൻ ശരീരകോശങ്ങൾ സ്വയം ഉൽപാദിപ്പിക്കുമെന്നു ചുരുക്കം. അതുവഴി ശരീരകോശങ്ങളെ വാക്സീൻ ഫാക്ടറികളാക്കി മാറ്റുകയാണ് വാക്സീൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇവ വിഭജിക്കാനാകാത്ത വിധം നിരുപദ്രവകാരികളായിരിക്കും. പ്രതിരോധ കോശങ്ങളുടെ പുറത്ത് സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടിന്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുന്ന രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം ആന്റിബോഡി ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും. പിന്നീട് യഥാർഥ വൈറസ് വരുമ്പോഴേക്കും ശരീരം പ്രതിരോധത്തിനു സജ്ജമായിട്ടുണ്ടാകും.

28 ദിവസത്തെ ഇടവേളയിലാണ് ഫൈസർ, മൊഡേണ വാക്സീന്റെ രണ്ടു ഡോസുകൾ നൽകാൻ നിർദേശം. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫലശേഷി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വാക്സീനുകൾ കൂടിയാണ് ഫൈസറും മൊഡേണയും. 94.5 ശതമാനമാണ് ഫൈസറിന്റെ ഫലശേഷി, മൊഡേണയുടേത് 94.1 ശതമാനവും.

എംആർഎൻഎ വാക്സീന്റെ ഗുണങ്ങൾ

1) വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ചെലവേറെയാണെങ്കിലും പരമ്പരാഗത വാക്സീനുകളേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഗവേഷണം പൂർത്തിയാക്കാം.

2) വൻതോതിൽ‍ ഉൽപാദനം നടത്താൻ ചെലവും കുറവ്.

3) കൊറോണ വൈറസിന് ജനിതക പരിവർത്തനം സംഭവിച്ചാലും അവയ്ക്കെതിരെയും പ്രയോഗിക്കാവുന്ന വിധം വാക്സീൻ എളുപ്പത്തിൽ ‘റീ ഡിസൈൻ’ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.

4) മറ്റു വാക്സീനുകളേക്കാൾ ശക്തമായതും നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതുമായ പ്രതിരോധം ഉറപ്പ്.

എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇല്ല?

കേരളത്തിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഫൈസർ പോലുള്ള എംആർഎൻഎ വാക്സീനുകൾ ഉപയോഗിക്കാനാകില്ല. ലിപിഡ് നാനോപാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന കാരിയർ തന്മാത്രകളിൽ ‘പൊതിഞ്ഞാണ്’ എംആർഎൻഎയെ ശരീരത്തിനകത്തെത്തിക്കുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് കൃത്യമായ താപനില ക്രമീകരണം ആവശ്യമാണ്. മൈനസ് 70 ഡിഗ്രി താപനിലയിൽ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഫൈസർ വിഘടിച്ച് ഉപയോഗശൂന്യമാവും. എന്നാൽ അൾട്രാ കോൾഡ് ഫ്രീസറിൽ മൈനസ് 70 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ ഇത് 6 മാസം വരെ കേടാകാതിരിക്കും. വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രീസറിന് മൈനസ് 18 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയോ മൈനസ് 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയോ മാത്രമേ തണുപ്പിക്കാൻ സാധിക്കൂ.

അൾട്രാകോൾഡ് ഫ്രീസറിന്റെ വിലയാവട്ടെ 11 ലക്ഷം വരെയൊക്കെയും. ഊർജ ഉപഭോഗമാവട്ടെ വളരെക്കൂടുതലും. ഈ ഫ്രീസർ സൗകര്യം കേരള ആരോഗ്യവകുപ്പിനു കീഴിലെ എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഫൈസർ വാക്സീൻ ഇവിടെ വ്യാപക വിതരണത്തിന് സാധ്യത കുറവാണ്. എന്നാൽ മോഡേണയുടെ എംആര്‍എന്‍എ-1273 വാക്സീൻ 2 മുതല്‍ 8 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് വരെ താപനിലയിൽ സ്ഥിരത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മൈനസ് 20 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസില്‍ ഇത് 6 മാസം വരെ സ്ഥിരതയോടെ നിലനില്‍ക്കും. ശീതീകരണ സംവിധാനത്തില്‍നിന്നു പുറത്തെടുത്താൽ വാക്‌സീന്‍ സാധാരണ താപനിലയില്‍ 12 മണിക്കൂര്‍ വരെ സൂക്ഷിക്കാനാകുമെന്നും നിർമാതാക്കൾ അവകാശപ്പെടുന്നു

സൈകോവ്–ഡി

സൈഡസ് കാഡില (അഹമ്മദാബാദ്) കമ്പനി തയാറാക്കുന്ന ഡിഎൻഎ വാക്സീ‌നായ ഇതിന്റെ രണ്ടു ഘട്ടത്തിലെ പരീക്ഷണം പൂർത്തിയാക്കി. മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന് അനുമതിയായില്ല. അംഗീകാര നടപടികൾ 2021 മാർച്ചിലേക്കു നീളുമെന്നാണു വിവരം.

എന്താണ് ഡിഎൻഎ വാക്സീൻ?

എംആർഎന്‍എ വാക്സീനിലെ ജനിതക വസ്തു ശരീര കോശങ്ങളിലെ (Host Cell) സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഡിഎൻഎ വാക്സീനിലേത് ന്യൂക്ലിയസിലാണെത്തുക. വൈറസിൽനിന്നെടുത്ത ജീൻ ആയിരിക്കും (ഇവിടെ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടിനിലേത്) ഉപയോഗിക്കുക. കോശങ്ങൾ ഈ ജനിതക വസ്തുക്കളെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ ഇവ ശരീരത്തിന് വൈറൽ പ്രോട്ടിനുകളെ ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ നിർദേശം നൽകും. പിന്നാലെ ശരീരത്തിലെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം ആന്റിബോഡി ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

കോവിഡ് വാക്സീൻ നിർബന്ധിതമാക്കില്ലെങ്കിലും എടുക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നു സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സമൂഹത്തിലെ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾക്കു രോഗം വന്നുപോയതിലൂടെയോ വാക്സീൻ നൽകുന്നതിലൂടെയോ (മൊത്തം ജനസംഖ്യയിൽ 70% പേർക്കെങ്കിലും) ആന്റിബോ‍ഡി രൂപപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഹേഡ് ഇമ്യൂണിറ്റി (സമൂഹ പ്രതിരോധശേഷി) ഉണ്ടാകുന്നത്. രണ്ടു രീതിയിലൂടെയും കൂടുതൽ ആളുകൾ പ്രതിരോധശേഷി കൈവരിക്കുന്നതോടെ വൈറസ് വ്യാപന സാധ്യതയും പിന്നാലെ രോഗവ്യാപനവും കുറയും. കോവിഡ് വാക്സീൻ നൽകുന്നതു പ്രധാനമായും ഈ പരോക്ഷ പ്രതിരോധം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ്.

എന്നാൽ വാക്സീനെടുത്താലും സാമൂഹിക അകലവും മാസ്ക് ഉപയോഗവും തുടരണമെന്ന് യുഎസിലെ പകർച്ചവ്യാധി വിദഗ്ധൻ ഡോ. ആന്തനി ഫൗച്ചിയും യുഎസ് സെന്റേഴ്സ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷനും ഉൾപ്പെടെ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Sumamry: The race for coronavirus vaccines in India: a visual guide