ആ സിഡിയില്‍ ഒളിഞ്ഞ നിഗൂഢ രഹസ്യം എന്ത്?; അമ്പുകള്‍ യെഡിയൂരപ്പക്ക് നേരെ

ബെംഗളൂരു ∙ ഒരു ദുരൂഹസിഡിക്കു ചുറ്റും കറങ്ങുകയാണു കർണാടക രാഷ്ട്രീയം. മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ്.യെഡിയൂരപ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ‘വിനാശകരമായ ഉള്ളടക്കം’ അടങ്ങിയ നിഗൂഢ സിഡിയാണു ചർച്ചാവിഷയം. മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയ്ക്കു പിന്നാലെയാണു സിഡി വീണ്ടും വാർത്തയിൽ നിറയുന്നത്. ചിലര്‍ മന്ത്രിയായത് സിഡി കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണെന്ന് ഒരു ബിജെപി എംഎല്‍എ തന്നെ ആരോപിച്ചു.

രണ്ടുമൂന്നു വർഷമായി രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന സിഡി നിലവിലുണ്ടോ എന്ന് ആർക്കും ഉറപ്പില്ലതാനും. സിഡി കണ്ടതായി ചില എം‌എൽ‌എമാർ സ്വകാര്യമായി അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും പരസ്യമായി സമ്മതിക്കുന്നില്ല. സിഡിയെ കുറിച്ച് തനിക്കൊന്നും അറിയില്ലെന്നാണു സംസ്ഥാന ബിജെപി പ്രസിഡന്റ് നളിൻ കുമാർ കട്ടീൽ പറയുന്നത്. ‘സിഡി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവരോടു തന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം’– മാധ്യമങ്ങളോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



ഗ്രാമവികസന, പഞ്ചായത്ത് രാജ് മന്ത്രി കെ.എസ്.ഈശ്വരപ്പയുടെ പഴ്‌സനൽ അസിസ്റ്റന്റ് വിനയ്‍യെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ യെഡിയൂരപ്പയുടെ പഴ്‌സനൽ അസിസ്റ്റന്റ് എൻ.ആർ.സന്തോഷ് ശ്രമിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിനൊപ്പം 2017 ലാണ് സിഡിക്കഥ ആദ്യമായി പരാമർശിക്കപ്പെട്ടത്. വിനയ്‍യുടെ കൈവശം സിഡിയുണ്ടെന്നു ബിജെപിയിലും രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിലും സംസാരമുണ്ടായിരുന്നു. യെഡിയൂരപ്പയുടെ ബന്ധു കൂടിയായ സന്തോഷ് സിഡി പിടിച്ചെടുത്ത് നശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു.



തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ കേസിൽ സന്തോഷ് ഇപ്പോൾ ജാമ്യത്തിലാണ്. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറിയായി സന്തോഷ് നിയമിതനായത് ഏവരെയും അമ്പരപ്പിച്ചു. നവംബറിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ സന്തോഷ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചുവെന്ന ഊഹാപോഹങ്ങൾ പരന്നു. പിന്നീട് സന്തോഷ് ഇതു നിഷേധിച്ചു. ഈ സമയത്താണു സിഡി വീണ്ടും തലക്കെട്ടിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. സന്തോഷ് ആശുപത്രിയിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ഡി.കെ.ശിവകുമാർ വിഷയം ഏറ്റെടുത്തു.



‘ഒരു സിഡി ഉണ്ട്. അത് സന്തോഷിന്റെ ആത്മഹത്യാശ്രമത്തിന് കാരണമായേക്കാം. അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ അത് പരിശോധിക്കണം’– ശിവകുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിവാദങ്ങൾ മുറുകിയപ്പോൾ സിഡി കാണിക്കാനായിരുന്നു യെഡിയൂരപ്പയുടെ വെല്ലുവിളി. ‘അവർക്ക് (പാർട്ടി എം‌എൽ‌എമാർ) മുറുമുറുപ്പുകളുമായി ഡൽഹിയിലെ നേതൃത്വത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്’ എന്നായിരുന്നു യെഡിയൂരപ്പ ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചത്. കേന്ദ്ര നേതൃത്വം വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടാൽ യെഡിയൂരപ്പയ്ക്കു സ്ഥാനചലനം സംഭവിക്കുമോ എന്നാണ് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.



English Summary: The mysterious CD that is haunting Karnataka BJP unit