യുഎസ്സിൽ വീണ്ടും കലാപ സാധ്യത; 50 സ്റ്റേറ്റ് ആസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് എഫ്ബിഐ മുന്നറിയിപ്പ്

വാഷിങ്ടൻ∙ അൻപത് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ആസ്ഥാനത്ത് ട്രംപ് അനുകൂല റാലി സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. ജനുവരി 20ന് യുഎസിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി ജോ ബൈഡൻ ആധികാരമേൽക്കാനിരിക്കെയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച അവസാനത്തോടെ യുഎസ്സിൽ വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഫെഡറൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ (എഫ്ബിഐ) മുന്നറിയിപ്പ്.



50 സ്റ്റേറ്റ് ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതീവ സുരക്ഷ ഒരുക്കാനാണ് പൊലീസിന് എഫ്ബിഐയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. മിഷിഗൻ, വിർജീനിയ, വിസ്കോസിൻ, പെൻസിൽവാനിയ, വാഷിങ്ടൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കും. ജോ ബൈഡന്റെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങിനെ തുടർന്ന് ടെക്സസ് താൽക്കാലികമായി അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. ടെക്സസിൽ തീവ്രവാദ ഭീഷണിയുണ്ടെന്നും ആസൂത്രിത ആക്രമണം നടത്താൻ സാധ്യതുണ്ടെന്നും രഹസ്യാന്വേഷണ വകുപ്പ് അറിയിച്ചതായി ടെക്സസിലെ പൊതു സുരക്ഷാ വകുപ്പ് പറഞ്ഞു.



ജനുവരി ആറിന് യുഎസ് പാർലമെന്റ് മന്ദിരമായ കാപിറ്റോളിൽ ട്രംപ് അനുകൂലികൾ നടത്തിയ കലാപത്തിനു പിന്നാലെ അതീവജാഗ്രതയിലാണ് രാജ്യം. എന്തൊക്കെ ഭീഷണികളാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും ഏതെങ്കിലും വിദേശ ഏജൻസികൾക്ക് ഇതിൽ പങ്കുണ്ടോയെന്നും അന്വേഷിക്കണമെന്ന് 4 യുഎസ് കോൺഗ്രസ് കമ്മറ്റിയിലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് നേതാക്കൾ എഫ്ബിഐയോടും മറ്റ് അന്വേഷണ ഏജൻസികളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.



കാപിറ്റോൾ ആക്രമണത്തിനു പിന്നാലെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഗാർഡുകൾ വാഷിങ്ടൻ നഗരം വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നഗരത്തിലേക്കുള്ള പാലങ്ങളും റോഡുകളുമെല്ലാം അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. മിഷിഗൻ, വിർജീനിയ, വിസ്കോസിൻ, പെൻസിൽവാനിയ, വാഷിങ്ടൻ എന്നിവിടങ്ങളാണ് അക്രമസാധ്യത കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.



