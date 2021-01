സൗജന്യ വൗച്ചറിന് പകരം സ്വകാര്യ ചിത്രം; ഡിജിറ്റൽ വലയിൽ കുരുങ്ങി ദക്ഷിണ കൊറിയ

സോൾ‌ ∙ ഡിജിറ്റൽ ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ലോകത്താകെ വലിയ സാമൂഹിക പ്രശ്‌നമാണ്. കൂടുതലാളുകൾ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ ദക്ഷിണ കൊറിയയിലാകട്ടെ അതിന്റെ തീവ്രത അതിഭീകരവും. അപര്യാപ്തമായ നിയമങ്ങൾ, ദുർബലമായ ശിക്ഷ തുടങ്ങിയവ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കു കുട പിടിക്കുന്നു. ഇരകളാകുന്നവർ മുന്നോട്ടു വരാൻ മടിക്കുന്നതു പ്രശ്നങ്ങൾ സങ്കീർണമാക്കുകയാണ്.

വിമർശനങ്ങൾ ഏറിയതോടെ ഡിജിറ്റൽ നിയമങ്ങളും കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലെ പ്രതികൾക്കുള്ള ശിക്ഷയും കർശനമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ദക്ഷിണ കൊറിയ തീരുമാനിച്ചു. 11 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി മൂന്നു വർഷത്തിലധികം അനുഭവിച്ച ലൈംഗിക ചൂഷണവും ഒരു 23കാരൻ 40കാരനായി വേഷം മാറി നൂറിലധികം പെൺകുട്ടികളെ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയതുമായ സംഭവങ്ങളാണു കടുത്ത നടപടികളിലേക്കു നയിച്ചത്.



∙ വൗച്ചറിനു പകരം സ്വകാര്യ ചിത്രം



2015ൽ പതിനൊന്നാം വയസ്സിലാണ് ആ കൊറിയൻ പെൺകുട്ടി ട്വിറ്ററിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നത്. നിരവധി പേരുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഓൺലൈനായി പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വായിച്ചറിഞ്ഞു. ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾക്കും മിഠായിക്കും ഉൾപ്പെടെ സൗജന്യ വൗച്ചറുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുമാത്രം, സ്വകാര്യ ചിത്രം കൈമാറുക! കൗമാരക്കാരിയുടെ പക്വതയില്ലായ്മ മൂലം മൂന്നു വർഷത്തോളം ആ പെൺകുട്ടി ഇതു തുടർന്നു.



അത് വലിയൊരു കെണിയായിരുന്നു. കൈമാറിയ ഓരോ ചിത്രങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് മറുവശത്തുനിന്നു വിലപേശൽ ആരംഭിച്ചു. ഇനിയും ചിത്രങ്ങൾ അയച്ചില്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളെ അറിയിക്കുമെന്ന് ഒരു 36കാരൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. താൻ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ രണ്ടു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ വീട്ടിൽവന്ന് ഉപദ്രവിക്കുമെന്നായിരുന്നു മറ്റൊരാളുടെ ഭീഷണി. തന്റെ വീട് അവർക്ക് അറിയുമോയെന്ന് അവൾക്കു വ്യക്തമല്ലായിരുന്നു.



ഏതുസമയവും ഫോൺ റിങ് ചെയ്തേക്കാമെന്ന ഭയത്തിൽ ഉറക്കത്തിൽപോലും അവൾ ഇയർഫോൺ താഴെവച്ചില്ല. മൂന്നു വർഷത്തിലധികം അനുഭവിച്ച മാനസിക സമ്മർദത്തിൽനിന്നും വിഷമത്തിൽനിന്നും നിരവധി പേരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് അവൾ മുക്തയായത്. ഈ കാലയളവിൽ എട്ടു തവണ ഫോൺ നമ്പർ മാറേണ്ടി വന്നു. സോളിലുള്ള സഹോദരിയുടെ അടുത്തേയ്ക്കു താമസവും മാറ്റി. ഇപ്പോൾ സ്വന്തം പേരു മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ചുവരെ അവൾ ആലോചിക്കുകയാണ്.



∙ ടെലഗ്രാമിലെ ‘ഗുരൂസ് റൂം’



2019ൽ ശസ്ത്രക്രിയക്കുശേഷം വിശ്രമത്തിലായിരുന്ന 23 വയസ്സുള്ള ചോ ജൂ ബിൻ ഒരു നാൽപതുകാരനായ ബിസിനസുകാരനായി സ്വയം മാറി ടെലിഗ്രാമിൽ ‘ഗുരൂസ് റൂം’ എന്ന പേരിൽ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങി. യുവതികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും പാർട്ട്ടൈമായി മോഡലിങ് ജോലികൾ നൽകുകയായിരുന്നു പ്രധാനമായും ചെയ്തിരുന്നത്. ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കു തത്സമയം ഇവരെ കാണാം.



ഉയർന്ന തുക നൽകിയാണു പലരും ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായത്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത 26 പേരുൾപ്പെടെ നൂറിലധികം പെൺകുട്ടികളാണ് ചോയുടെയും കൂട്ടാളികളുടെയും വലയിൽ വീണത്. മാധ്യമങ്ങളുടെ നിരന്തര പോരാട്ടത്തിന് ഒടുവിലാണു ചോ ജൂ ബിൻ പിടിക്കപ്പെടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇയാളെ 40 വർഷത്തെ തടവുശിക്ഷയ്ക്കു വിധിച്ചു.



∙ മാറിയ നിയമങ്ങൾ



ചോ ജൂ ബിന്നിന്റെ പീഡനപരമ്പര പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ ഡിജിറ്റൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയ നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കി. ഡിജിറ്റൽ ഉപയോഗത്തിനു പുതിയ മാർഗനിർദേശങ്ങളും പുറത്തിറക്കി. കൊറിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ക്രിമിനോളജിയുടെ കണക്കുപ്രകാരം, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരെ ലൈംഗിക ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവർക്ക് 2018 വരെ നൽകുന്ന ശരാശരി ശിക്ഷ 2.6 വർഷം തടവായിരുന്നു. പുതിയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പ്രകാരം തടവുശിക്ഷ അഞ്ച് വർഷമാക്കി.



സ്ക്രീനിന്റെ മറുവശത്തിരുന്നത് എന്തുചെയ്യാമെന്നു കരുതുന്ന ക്രിമിനലുകളെ കുരുക്കാൻ ഈ നിയമങ്ങൾ മതിയാകുമോ? പോരെന്നു വിമർശനമുണ്ട്. രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ നിയങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ദുർബലമാണ്. യു‌എസിൽ‌ ഇത്തരമൊരു കുറ്റകൃത്യത്തിനുള്ള ശിക്ഷ ഫെഡറൽ‌ നിയമപ്രകാരം കുറഞ്ഞത് 15 വർഷം തടവാണ്. ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ മൃദുസമീപനത്തിനെതിരെ മുറവിളികൾ തുടരുകയാണ്.



English Summary: What made South Korea crack down on digital sex crimes?