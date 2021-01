പ്രധാനമന്ത്രിയായി പിന്തുണ മോദിക്ക്; രാഹുലിനെ അനുകൂലിച്ച് കേരളം, തമിഴ്നാട്: സർവേ

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ കൂടുതൽ പേർ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് നരേന്ദ്ര മോദിയെന്ന് സർവേ റിപ്പോർട്ട്. 2021ലെ ഐഎഎൻഎസ്, സിവോട്ടർ സർവേയിലാണ് മോദി മികച്ച നേതാവെന്ന അഭിപ്രായം നേടിയത്. ഇന്ത്യയിൽ 59.22 ശതമാനം പേർ മോദിയെ അനുകൂലിക്കുന്നുവെന്നാണ് സർവേ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കോൺഗ്രസ് നേതാവായ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് 25.62 ശതമാനം പേരാണ് പിന്തുണ നൽകുന്നത്.

ഒഡീഷയിലും ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും ഏതാണ്ട് 80 ശതമാനത്തോളം പേർ മോദിയെ അനുകൂലിക്കുകയും തുടർഭരണം വേണമെന്ന അഭിപ്രായമുളളവരുമാണ്. വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും മോദിയെയാണ് മികച്ച നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇവിടെ 75 ശതമാനത്തോളം പോരാണ് അനുകൂലിക്കുന്നത്.

രാഹുലിന് പത്തു ശതമാനത്തില്‍ താഴെയാണ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള പിന്തുണ. ഇതിനു വിപരീതമായി കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും മോദിയെക്കാൾ വോട്ട് രാഹുൽ നേടി. കേരളത്തിൽ 54,28% പേരാണ് രാഹുലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്, തമിഴ്നാട്ടിൽ 48.26%. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 543 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ 30,000 പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സർവേ നടത്തിയത്.

English Summary: Modi most preferred for PM's post, way ahead of Rahul, says survey