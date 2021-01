അവസാന ദിവസം നൂറോളം പേരുടെ ശിക്ഷ ഇളവു ചെയ്യാൻ ട്രംപ്; സ്വയം മാപ്പു നൽകില്ല

വാഷിങ്ടൻ∙ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലെ തന്റെ അവസാന ദിവസം നൂറോളം പേരുടെ മാപ്പപേക്ഷ അംഗീകരിക്കാനും ശിക്ഷ ലഘൂകരിക്കാനും ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഒരുങ്ങുന്നു. ആർക്കൊക്കെ ശിക്ഷായിളവു നൽകണമെന്ന് ഞായറാഴ്ച വൈറ്റ് ഹൗസിൽ യോഗം ചേർന്നു തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. ക്രിസ്മസിനു മുൻപുതന്നെ ഇതിനുള്ള നീക്കം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ജനുവരി 6ന് കാപിറ്റോളിൽ നടന്ന അതിക്രമങ്ങളെ തുടർന്ന് നീക്കം തടസ്സപ്പെടുകയായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയും ആഴ്ച അവസാനവും രണ്ടു ബാച്ച് ആളുകള്‍ക്ക് മാപ്പു നൽകിയിരുന്നു. അവസാന ബാച്ചിന് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മാപ്പ് നൽകും. നൂറോളം പേർ ഉൾപ്പെടുന്ന അവസാന ബാച്ചിൽ വിവാദ കേസുകളിൽപ്പെട്ടവർ ഉണ്ടായേക്കാമെന്നാണ് വിവരം. ഭരണം വിടുന്നതിനു മുൻപ് ട്രംപ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ് മാപ്പുനൽകൽ.

അതേസമയം, തനിക്കു സ്വയം മാപ്പു നൽകാൻ ട്രംപ് ഒരുങ്ങില്ലെന്നാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് യുഎസ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ട്രംപ് തന്റെ ഉപദേഷ്ടകരുമായി സംസാരിച്ചെന്നും സ്വയം മാപ്പു നൽകിയാൽ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നതിനു തുല്യമാകുമെന്നുമാണ് ലഭിച്ച ഉപദേശം. ഇതേത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയം മാപ്പു നൽകില്ലെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്.

സ്വയം മാപ്പു നൽകുന്നത് ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമാണെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കു മാപ്പു നൽകുന്ന കാര്യവും അദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്തുവെന്നാണ് വിവരം. കാപിറ്റോൾ ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ട ആരെയും മാപ്പു നൽകലിനു പരിഗണിക്കരുതെന്നും ഉപദേഷ്ടകർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

പുതിയ പ്രസിഡന്റായി ജോ ബൈഡൻ അധികാരമേറ്റെടുക്കുന്ന 20ന് ഉച്ചവരെയാണ് ട്രംപിന് അധ‌ികാരമുള്ളത്. ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാതെ 20ന് രാവിലെ ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൗസ് വിടുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

