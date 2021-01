സൂറത്ത്∙ ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന തൊഴിലാളികൾക്കുമേൽ ട്രക്ക് പാഞ്ഞുകയറി 15 പേർ മരിച്ചു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ സൂറത്തിൽനിന്ന് 60 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള കോസമ്പ ഗ്രാമത്തിന് സമീപമാണ് സംഭവം.

കിം-മാണ്ഡവി റോഡിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് മുകളിലൂടെയാണ് ട്രക്ക് പാഞ്ഞുകയറിയത്. രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശികളായ തൊഴിലാളികളാണ് മരിച്ചത്. പരുക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.



English Summary: 15 Labourers Sleeping Near Road Crushed Under Truck In Gujarat