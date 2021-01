കോവിഡ് വാക്സീൻ കുത്തിവയ്ക്കുമ്പോൾ കൂടുന്ന എണ്ണവില; തൊട്ടാൽ കൈ പൊള്ളും

കൊച്ചി∙ രാജ്യത്ത് ഇന്ധന വില ദിവസവും റെക്കോർഡുകൾ തകർത്തു കുതിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് കോവിഡ് വാക്സീനാണ്. വാക്സീൻ വിപണികൾക്കു നൽകുന്ന പ്രതീക്ഷ ചെറുതല്ല. ഈ പ്രതീക്ഷയിൽ വിപണികളിലുണ്ടാകുന്ന അനുകൂല ചലനങ്ങൾ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ ഡിമാൻഡ് ഉയരാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. കോവിഡിനെത്തുടർന്നുള്ള മുരടിപ്പിൽ നിന്നു ലോകം ഉണരുന്നൂ എന്ന സൂചന വിപണികളിൽ ശക്തമായുണ്ട്.

കോവിഡ് വാക്സീൻ കുത്തിവയ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവിലയുടെ വിലയും പടിപടിയായി ഉയരുകയാണ്. സാമ്പത്തികപ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എണ്ണയുടെ ഡിമാൻഡും ഉയരും. ലോക്ഡൗണിനെ തുടർന്ന് ഡിമാൻഡ് കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞ് 20 ‍ഡോളറിനും താഴെയെത്തിയിരുന്നു, ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് വില. അമേരിക്കൻ ക്രൂഡിന്റെ വില നെഗറ്റീവിലേക്കും കടന്നിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി, ഇപ്പോൾ ബാരലിന് 55 ഡോളറിന്റെ പരിസരത്താണ് രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ബ്രെന്റ് ക്രൂഡിന്റെ വില.

അമേരിക്കൻ ക്രൂഡിനു വില 50 ഡോളറിനു മുകളിലാണ്. അസംസ്കൃത എണ്ണവിലയുടെ മെല്ലെമെല്ലെയുള്ള വിലക്കയറ്റം മൂലം പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലകൾ ദിവസേന കൂട്ടുകയാണ് രാജ്യത്തെ എണ്ണക്കമ്പനികൾ. അതേസമയം അസംസ്കൃത എണ്ണവില കുറഞ്ഞുനിന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എണ്ണക്കമ്പനികൾ ഈ ഇളവു ജനങ്ങൾക്കു നൽകിയതുമില്ല.



∙എണ്ണയിൽത്തൊട്ടാൽ കൈ പൊള്ളും



മുംബൈ, ഡൽഹി പോലുള്ള മെട്രോ നഗരങ്ങളിൽ ഇന്ധനവില റെക്കോർഡുകൾ തകർത്തു കുതിപ്പു തുടങ്ങിയിട്ട് ദിവസങ്ങളായി. ഇന്നാണ് കേരളത്തിൽ ഡീസൽവില റെക്കോർഡ് മറികടന്നത്. അസംസ്കൃത എണ്ണവില ബാരലിന് 84 ഡോളറായിരുന്ന 2018 ഒക്ടോബറിലെ റെക്കോർഡാണ് ഇന്നു തകർന്നത്. കൊച്ചി നഗരത്തിൽ ഒരു ലീറ്റർ ഡീസലിന് 79.40 രൂപയെന്നതായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള റെക്കോർഡ്. എന്നാൽ ഇന്ന് 79.62 രൂപ നൽകണം. നഗരപരിധി വിട്ടാൽ ഡീസലിന് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ 81 രൂപ വരെ ലീറ്ററിനു വിലയുണ്ട്.

അതേസമയം, തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലേക്കു വന്നാൽ വില 81.17 രൂപ നൽകണം. ജില്ലയിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ 82 രൂപയ്ക്കു മുകളിലാണു വില. കൊല്ലം ജില്ലയിലും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ വില 82 കടന്നിട്ടുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലും ഒരു ലീറ്റർ ഡീസൽ വാങ്ങാൻ 81 രൂപ നൽകണം. പെട്രോളിന് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ 87.13 രൂപയാണു വില . നഗരത്തിന് പുറത്ത് 88.50 രൂപ വരെ നൽകേണ്ട സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ചെറിയ വർധനയുണ്ടാകുമ്പോൾ വരെ പെട്രോൾ, ഡീസൽവില കൂട്ടുകയാണ് എണ്ണക്കമ്പനികൾ. ഈ സ്ഥിതി തുടർന്നാൽ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പെട്രോൾ വില ലീറ്ററിനു 90 രൂപയാകും.



∙ റെക്കോർഡ് കുതിപ്പിനു പിന്നിലുള്ള കാരണങ്ങൾ

ലോകത്താകമാനം ആരംഭിച്ച കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ, ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഡിമാൻഡ് വർധന എന്നിവയാണ് ക്രൂഡ് വില കൂടാനുള്ള കാരണങ്ങൾ. ലോകത്തെ പ്രധാന ഉപയോക്താക്കളായ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ചൈനയിൽ നിന്നുമുള്ള എണ്ണ ഡിമാൻഡ് ഉയരുകയാണ്. അസംസ്കൃത എണ്ണവിലയിൽ ഒരു ഡോളറിന്റെ വർധനയുണ്ടായാൽ ഇന്ത്യയുടെ വാർഷിക ഇറക്കുമതിച്ചെലവിൽ 10700 കോടി രൂപയുടെ വർധനയുണ്ടാക്കും.

2019–20 ൽ 101.4 ബില്യൻ ഡോളറാണ് എണ്ണ ഇറക്കുമതിക്കായി രാജ്യം ചെലവിട്ടത്. അതുപോലെ സർക്കാരിന്റെ വലിയ വരുമാന സ്രോതസ്സും എണ്ണയിൽ നിന്നുള്ള നികുതിയാണ്. എണ്ണവില കുറഞ്ഞപ്പോഴും നികുതി കുറയ്ക്കാൻ സർക്കാർ തയാറാകാത്തതിനാലാണ് ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലകൾ ആനുപാതികമായി കുറയാത്തത്.

∙വരുമാനത്തിൽ വർധന 40 ശതമാനം



എക്സൈസ് നികുതി വർധിപ്പിച്ചതിനാലും രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ‌ ക്രൂഡ് വില കുറഞ്ഞതിനാലും നേട്ടമുണ്ടായത് സർക്കാരിനാണ്. എക്സൈസ് നികുതിയിനത്തിലുള്ള വരുമാനത്തിൽ 40 ശതമാനം വർധനയാണ് (കഴിഞ്ഞ വർഷവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ) ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ 7 മാസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായത്. 1.6 ട്രില്യൻ ഡോളറാണ് ഏപ്രിൽ ഒക്ടോബർ കാലയളവിലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വരുമാനം.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയം ഇത് 1.5 ട്രില്യൻ ഡോളറായിരുന്നു. കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമുള്ള കണക്കാണിത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടു തവണയായി പെട്രോളിന് 13 രൂപയും ഡീസലിന് 16 രൂപയും എക്സൈസ് നികുതി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൂട്ടിയിരുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും നികുതി വരുമാനം വില ഉയരുന്നതിനനുസരിച്ചു കൂടുന്നുണ്ട്.



∙ നേട്ടം, സർക്കാരിനും എണ്ണക്കമ്പനികൾക്കും



രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ (ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ) വില, ഇറക്കുമതിച്ചെലവ് (ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം), വിവിധ നികുതികൾ, ശുദ്ധീകരണച്ചെലവ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇന്ധനവിലയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. വില നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്ന് (40 ശതമാനം പ്രാതിനിധ്യം) അസംസ്കൃത എണ്ണവിലയാണ്. എന്നാൽ രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ വില കൂടുമ്പോൾ രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം, വില കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നതാണു യാഥാർഥ്യം.

2014 ൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവില ബാരലിന് 109 ഡോളറായിരുന്നപ്പോൾ പെട്രോൾ വില (കേരളത്തിൽ) ലീറ്ററിന് 77 രൂപയായിരുന്നു. 2020 ജനുവരിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ ശരാശരി വില 64 ഡോളറുള്ളപ്പോൾ പെട്രോളിന് 77 രൂപ വില വന്നു. 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ എണ്ണവില 55 ഡോളർ, പെട്രോൾ വില 74 രൂപ.



മാർച്ച് 15ന് അതായത് ലോക്ഡൗണിനു മുൻപ് നിരക്കിൽ മാറ്റം വരുത്തിയ ദിവസം– അസംസ്കൃത എണ്ണ വില 35 ഡോളറും പെട്രോൾ വില 71.51 രൂപയുമായിരുന്നു. ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ശരാശരി വില 19.9 ഡോളറും പെട്രോൾ വില 71.51 രൂപയും. മേയ് മാസത്തിലെ ശരാശരി വില 29.63 ഡോളർ, പെട്രോൾ വില 71.51 രൂപ. ജൂൺ 9 ന് 40 ഡോളർ, പെട്രോൾ വില 73.26 രൂപ. 64 ഡോളറായിരുന്ന വില 19.9 ഡോളറിലേക്കു കുറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്രോൾ വിലയിലുണ്ടായ കുറവ് 6 രൂപയിൽ താഴെ മാത്രം. എന്നാൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവില 55 ഡോളറിലേക്ക് ഉയർന്നപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പെട്രോൾ വില 86 രൂപ കടന്നു.



ലോക്ഡൗണിനെ തുടർന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാരിനുണ്ടായ നികുതി നഷ്ടം മൂലം അഡീഷനൽ എക്സൈസ് തീരുവ ഇതിനിടെ വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ധന വില ഉയർന്നില്ല. പകരം രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ എണ്ണ വിലക്കുറവിന്റെ നേട്ടം ജനങ്ങളിലെത്തിയില്ല. ലോക്ഡൗണിനെ തുടർന്ന് ഉപയോഗം കുത്തനെ കുറഞ്ഞതോടെ ഓയിൽ മാർക്കറ്റിങ് കമ്പനികൾക്കും കനത്ത നഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു. ഇളവ് ജനങ്ങൾക്കു നൽകാതെ അവരും നഷ്ടം നികത്തി.



∙ നികുതി കുറച്ചില്ലെങ്കിൽ വില ഇനിയും ഉയരും



കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനു കൂടുതൽ പണം ആവശ്യമായതിനാൽ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഉടൻ നികുതി കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. ഉൽപാദനം കുറയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഒപെക് രാജ്യങ്ങൾ നീട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അമേരിക്ക, ചൈന, ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഡിമാൻഡ് ഉയരുന്നതിനാൽ ക്രൂഡ് വില ഇനിയും ഉയരാനാണു സാധ്യത. കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നികുതി കുറച്ചാൽ മാത്രമേ, പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലകളിൽ ആശ്വാസം പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ളു.



∙ വരുന്നൂ.. വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ നാളുകൾ



പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലകൾ റോക്കറ്റുപോലെ ഉയരുന്നത് അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില കൂട്ടുകയാണ്. ചരക്കുനീക്കത്തിന്റെ ചെലവേറുന്നതാണു കാരണം. ഡീസൽവിലയിലെ കുതിപ്പ് മത്സ്യബന്ധനമേഖലയെയും ടാക്സി, ബസ് സർവീസുകളെയും സാരമായി ബാധിക്കും. ചെറുവ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾക്കും വിലക്കയറ്റം വലിയ ബാധ്യതയുണ്ടാക്കും



