‘വിവാദരംഗങ്ങൾ നീക്കും; വീണ്ടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു’: താണ്ഡവ് അണിയറക്കാർ

മുംബൈ∙ ആമസോൺ പ്രൈമിലെ വെബ്സീരീസായ താണ്ഡവിലെ വിവാദരംഗങ്ങൾ നീക്കാൻ തയാറാണെന്ന് അറിയിച്ച് അണിയറപ്രവർത്തകർ. സീരീസിലെ ചില രംഗങ്ങൾ ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നതിനാണെന്ന പരാതിയെ തുടർന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര, യുപി പൊലീസ് കേസെടുത്തതിനു പിന്നാലെയാണു നടപടി. വെബ്സീരിസിന്റെ അണിയറപ്രവർത്തകർ തിങ്കളാഴ്ച ക്ഷമ ചോദിച്ചിരുന്നു.

‘താണ്ഡവിലെ അഭിനേതാക്കളും അണിയറപ്രവർത്തകരും വെബ്സീരീസിൽ വിവാദരംഗങ്ങൾ മാറ്റാൻ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വെബ്സീരീസ് ആരുടെയെങ്കിലും വികാരത്തെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു.’ – താണ്ഡവ് നിർമാതാക്കൾ ചൊവ്വാഴ്ച പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളോടു ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനമുണ്ട്.



ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി, ജാതി, സമൂഹം, വംശം, മതം, മതവിശ്വാസം എന്നിവയുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്താനോ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനോ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തെയോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെയോ വ്യക്തിയെയോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെയോ മരിച്ചവരെയോ അപമാനിക്കാനോ പ്രകോപിപ്പിക്കാനോ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.



ബോളിവുഡ് താരം സെയ്ഫ് അലി ഖാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരനിര അണിനിരന്ന വെബ്സീരീസാണ് താണ്ഡവ്. സീരീസിലെ ചില രംഗങ്ങൾ ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നതാണെന്ന് ആരോപണവുമായി ബിജെപി നേതാക്കളാണ് ആദ്യം രംഗത്തെത്തിയത്. താണ്ഡവിൽ ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളെ മനഃപൂർവം പരിഹസിക്കുകയും മതവികാരങ്ങളെ അവഹേളിക്കുകയും ചെയ്തെന്നു ബിജെപി എംപി മനോജ് കൊട്ടക് ആരോപിച്ചു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് യുപിയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.



English Summary: 'Tandav' Makers Agree To Changes, Go Beyond Apology