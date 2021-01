ന്യൂഡല്‍ഹി∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉള്‍പ്പെടെ ആരെയും പേടിയില്ലെന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. കാര്‍ഷിക മേഖലയെ തകര്‍ക്കാനാണു മൂന്നു നിയമങ്ങളും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും രാഹുല്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

മൂന്നോ നാലോ കുത്തകമുതലാളിമാരുടെ കൈകളിലേക്ക് രാജ്യത്തെ മുഴുവന്‍ കാര്‍ഷികമേഖലയെയും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് മൂന്നു നിയമങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ ഓരോ പൗരന്മാരും പ്രതിഷേധിക്കുന്ന കര്‍ഷകരെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്നും രാഹുല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിവാദ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച ലഘുലേഖ പുറത്തിറക്കുകയായിരുന്നു രാഹുല്‍.



'കര്‍ഷകര്‍ക്കു യാഥാര്‍ഥ്യം അറിയാം. രാഹുല്‍ എന്താണു ചെയ്യുന്നതെന്നും അവര്‍ക്ക് അറിയാം. മോദി ഉള്‍പ്പെടെ ആരെയും പേടിയില്ല. അവര്‍ക്കെന്നെ തൊടാനാവില്ല. വേണമെങ്കില്‍ വെടിവയ്ക്കാം. ഞാന്‍ ഒരു ദേശസ്‌നേഹിയാണ്. രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കും.'- രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ജനുവരി 26ന് ഡല്‍ഹിയില്‍ ട്രാക്ടര്‍ റാലി നടത്താനുള്ള നീക്കത്തില്‍ ഉറച്ചു നില്‍ക്കുകയാണ് കര്‍ഷക സംഘടനകള്‍. രാജ്യത്തിന്റെ സുപ്രധാന ദിനത്തില്‍ സംഭവം കളങ്കമുണ്ടാക്കുമെന്നും റാലി തടയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു കേന്ദ്രം സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ റാലി അനുവദിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നു തീരുമാനിക്കേണ്ടതു ഡല്‍ഹി പൊലീസാണെന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞത്.

English Summary: "Not Afraid Of PM Or Anyone Else, They Can't Touch Me": Rahul Gandhi