തിരുവനന്തപുരം∙ തിരുവനന്തപുരം രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് അദാനി ഗ്രൂപ്പിനു കൈമാറാനുള്ള കൺസഷൻ കരാറിൽ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഒപ്പുവച്ചു. ജയ്പുർ, ഗുവാഹത്തി വിമാനത്താവളങ്ങളോടൊപ്പമാണ് കരാർ.



English Summary: Airport Authority signed concession agreement to hand over the operation of Thiruvananthapuram Airport to Adani Group