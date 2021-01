യുപി ചോദിക്കുന്നു...ശിവസേനയ്ക്ക് ഈ വീട്ടിൽ എന്താണ് കാര്യം?

ഉത്തർ പ്രദേശ് (യുപി) പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനൊപ്പം കൈകോർക്കോർക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ശിവസേന. മഹാരാഷ്ട്ര വിട്ട് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് കാര്യമായ ആളനക്കം അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത ശിവസേനയെ യുപിയിൽ കോൺഗ്രസ് കൂട്ടുപിടിക്കാൻ എന്താകും കാരണം?



ഹൽവയും മീൻ കറിയും പോലൊരു കോംപിനേഷനാണ് കോൺഗ്രസ്-ശിവസേന സഖ്യമെന്ന് ഒരു വർഷം മുൻപു വരെ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ, മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് ശിവസേനയുമായി കോൺഗ്രസ് കൈകൊടുത്തതോടെ ആ പറച്ചിലിനും മാറ്റമായി.

ശിവസേന ലോഗോ

മഹാരാഷ്ട്രാ സഖ്യം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പരീക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്നത്. അടുത്ത ഏപ്രിലിൽ നടക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശിവസേനയുമായി കൈകോർത്താൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടർമാരുള്ള യുപിയിൽ മറ്റൊരു സഖ്യം പിറക്കും. ഒരുപാടു സഖ്യങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുള്ള വോട്ടർമാർ പുതിയ സഖ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുമോ?

∙ ഹിന്ദുത്വവുമായി ശിവസേനയും

യുപിലെ പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താഴേത്തട്ടിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായാകില്ല വോട്ടെടുപ്പ്. ജില്ല പഞ്ചായത്തുകളിലും കോർപറേഷനുകളിലുമാണ് പ്രധാനമായും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖ്യ എതിരാളി ബിജെപിയുടെ വോട്ടുകൾ ഭിന്നിപ്പിക്കാനാകും സഖ്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

ബിജെപി ലോഗോ

ശിവസേനയുടെ ഹിന്ദുത്വ മുഖം ഉയർത്തിക്കാട്ടി ബിജെപി കോട്ടകളിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രതീക്ഷ. ഹിന്ദുത്വത്തിനായി നിലകൊള്ളുന്ന ഏക പ്രസ്ഥാനമെന്ന ബിജെപിയുടെ നിലനിൽപിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്താൻ ശിവസേനയ്ക്കു കഴിയുമോ?

പഞ്ചായത്ത് ‘പരീക്ഷ’യിൽ പാസ് മാർക്കെങ്കിലും ലഭിച്ചാൽ 2022 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഈ സഖ്യം തുടർന്നേക്കും. ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിലാണ് ശിവസേന യുപി അധ്യക്ഷൻ അനിൽ സിങ്. മുംബൈ നഗരസഭയിലെ തുടർ വിജയമാണ് യുപിയിലെ ശിവസേനയുടെ പ്രേരക ശക്തി.

കോണ്‍ഗ്രസ് ലോഗോ

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കുന്നവരെ പരിശീലനത്തിലായി മുംബൈയിലേക്ക് വിടുമെന്നും അനിൽ സിങ് പറഞ്ഞു. പാർട്ടി സംസ്ഥാന പ്രാദേശിക ഘടകം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അനിൽ സിങ്ങും സംഘവും.

∙ ന്യൂനപക്ഷം എങ്ങോട്ട്?

അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസിയുടെ എഐഎംഐഎമ്മും യുപിയിലെ പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എത്തുന്നതോടെ കോൺഗ്രസിനു ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന മുസ്‌ലീം ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകും. 2019 ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുസ്‌ലീംകൾ കോൺഗ്രസിനു വോട്ടു ചെയ്യരുതെന്ന ആഹ്വാനവുമായി ഉവൈസി രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. പകരം ബിഎസ്പി സഖ്യത്തിന് വോട്ടു ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ആഹ്വാനം. കോൺഗ്രസ് ദുർബല കക്ഷിയാണെന്നും ബിജെപി നേരിടാൻ പ്രാപ്തരല്ലെന്നും അന്ന് ഉവൈസി പറഞ്ഞു.

∙ സേനേ... വോട്ടുണ്ടോ?

2017 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 57 സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച ശിവസേനയ്ക്ക് ആകെ ലഭിച്ചത് 88595 വോട്ട്. 38 സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച എഐഎംഐഎമ്മിന് 2,04,142 വോട്ടു ലഭിച്ചു. 114 സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച കോൺഗ്രസിന് 54,16,540 വോട്ട് ലഭിച്ചു. സമാജവാദി പാർട്ടിയുമായി സഖ്യത്തിലായിരുന്നു മത്സരിച്ചത്.

2019 ലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുപിയിൽ ശിവസേനയ്ക്കു ആകെ ലഭിച്ചത് 29136 വോട്ട്. എഐഎംഐഎം അന്ന് യുപിയിൽ മത്സിരിച്ചിരുന്നില്ല. കോൺഗ്രസിന് 54.5 ലക്ഷം (6.23%) വോട്ടും.

(*വോട്ട് കണക്കുകൾ‌ക്ക് കടപ്പാട് കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട്)

