കോട്ടയം∙ ‘എത്ര ആത്മാർത്ഥമായി ജോലി ചെയ്താലും ഡോക്ടറെ തല്ലുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. ആരോഗ്യ മേഖലയും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയും അത്രത്തോളം കൺസ്യൂമറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നു. എല്ലാം കച്ചവടം. ആർക്കും ആരെയും വിശ്വാസമില്ല. ’ – കോവിഡ് കാലത്ത് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്ത അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഒരു ഡോക്ടർ. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ഫിസിയോളജി ഡിപ്പാർട്മെന്റ് അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസർ ഡോ. ചിത്ര കുര്യാക്കോസിന്റെ കുറിപ്പ് വായിക്കാം.

കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം



കൊറോണക്കാലം (അനുഭവക്കുറിപ്പ്)



മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം കളി ചിരികളും അടിപിടികളുമായി ഫിസിയോളജി അദ്ധ്യാപിക എന്ന നിലയിൽ ജീവിതം കട്ടയ്ക്കങ്ങനെ നീങ്ങമ്പോഴാണു കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ വരവ്. തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കാണ് കൊറോണ എന്ന സൂക്ഷ്മാണു നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത്. സോപ്പുപതയിൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഈ കുഞ്ഞനാണ് ലോകത്തെ ആകമാനം വിറപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത്.



സ്വർണ്ണ ശോഭയുള്ള സൂര്യ നാളങ്ങളേയും വജ്രത്തുള്ളികൾ കണക്കെ മിന്നുന്ന ഇലത്താളുകളിലെ മഞ്ഞുകണങ്ങളെയും ചിത്രങ്ങൾ തീർക്കുന്ന മേഘ കൂട്ടങ്ങളേയും കാറ്റിലാടുന്ന ഇലകളേയും, കണ്ണെത്താത്ത ദൂരങ്ങളോളം നീണ്ടു കിടക്കുന്ന വയലലോലങ്ങളെയും കണ്ടാസ്വദിച്ചിരുന്ന പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിലെ അരികു യാത്രയാണ് ആദ്യം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത്.

പരസ്യ ജീവിതത്തിൽ അസാധ്യമായ പല സാഹസങ്ങളും മോഹങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളുടെയും കാഴ്ചകളുടെയും സംഗീതത്തിന്റെയും രൂപത്തിൽ, തീർത്തും ചെലവില്ലാതെ നടത്തിതന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ അരികുയാത്രകളാണ്. പുസ്തകങ്ങളുടെ വിസ്മയ ലോകത്തിലേക്കും സുഹൃത്തുക്കളുടെ ആനന്ദവലയത്തിലേക്കും ആണ്ട് പോയിരുന്നതും എറണാകുളം തൊട്ട് കോട്ടയം വരെ ദിവസേനയുള്ള 4 മണിക്കുറുകളോളം ഉള്ള ഈ അരികു യാത്രകളിലായിരുന്നു. ലോക്ഡൗൺ എന്ന കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത ഒരു പ്രതിഭാസത്തിലായിരുന്നു യാത്രകളുടെ ഒക്കെ അവസാനം. ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന മട്ടിലുള്ള ഓട്ടത്തിന് ഒരു അറുതി. കൂട്ടിലടയ്ക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്റെയും പാറി പറക്കുന്ന പക്ഷിമൃഗാദികളുടെയും നേർക്കാഴ്ച ആയിരുന്നു അക്കാലം. എങ്കിലും കഷ്ടകാലങ്ങളിലും ചില നല്ല കാലം ഉണ്ട് - വേനൽമഴ പോലെ. ജോലി സ്ഥലത്തെത്താനായുള്ള സൗകര്യാർത്ഥം വീട്ടിലേക്കുള്ള താത്കാലികമായ പറിച്ചു നടലായിരുന്നു അത്. മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്ത് രണ്ടാമതൊരു കുട്ടിക്കാലം ആസ്വദിച്ച സമയം. സ്കൂൾ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ പോലെ പൊതിച്ചോറ് കെട്ടി തന്ന്, വീട്ടിൽനിന്ന് കൊണ്ടുവിടുകയും വിളിച്ചു കൊണ്ടു പോകുകയും ചെയ്ത് തള്ളയായ എന്നെ കുട്ടിയാക്കിയ സമയം. പക്ഷേ അനസ്യൂതം നീണ്ടുപോയ കൊറോണക്കാലം അതിനു വിരാമമിട്ടു.

പിന്നീടു പഠനകാലഘട്ടമായിരുന്നു. അതിജീവനകലയുടെ. ഡ്രൈവിങ്ങ് ഒരു ചെറിയ കലയല്ലെന്നു ബോധ്യമായ കാലഘട്ടം. ലേശം ഭയം കൂടെപിറപ്പായിട്ടുള്ള എനിക്ക് അതിസാഹസം ഈ വയസ്സാംകാലത്ത് വഴങ്ങില്ല എന്ന് മനസ്സിലായെങ്കിലും ആവശ്യം സൃഷ്ടിയുടെ മാതാവ് എന്ന പോലെ രണ്ടും കല്പിച്ച് കാർ യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുച്ഛിച്ചു തള്ളുന്ന ഒന്നും ചെറിയ കാര്യമല്ല എന്നും, നത്തോലി ചെറിയ മീനല്ല എന്നും എനിക്ക് ശരിക്ക് മനസ്സിലായി. അത് അവസാനം നാലു പേർ കൂടിയുള്ള ഒരു ആഘോഷയാത്രയായി മാറി.

അപ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും കൊറോണ ഡ്യൂട്ടി എന്ന ഇടിത്തീ സർക്കുലർ ഇറങ്ങിയത്. ഇരുപത് വർഷമായി രോഗികളെ കാണാതെ കുട്ടികളോടൊപ്പം അവരുടെ കുസൃതിത്തരങ്ങളുമായി സല്ലപിച്ച് എന്നും ചെറുപ്പമായി നടന്നിരുന്ന എനിക്ക് റഫറൽ രോഗികൾക്കായി എന്ത് ചെയ്യാനാവും എന്നതു ചോദ്യചിഹ്നമായി. കൊറോണഭയം മറ്റൊരു അതിർത്തിയിൽ. എങ്കിലും അണ്ണാറകണ്ണനും തന്നാലായത് അത്ര തന്നെ. രാപ്പകൽ ഇല്ലാതെ അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവർക്ക് അൽപ്പമെങ്കിലും ആശ്വാസം കൊടുക്കുവാനാകുമെങ്കിൽ അത് വലിയ കാര്യം. വാക്സിനേഷൻ ഒക്കെ വന്നതിനു ശേഷമായിരിക്കുമല്ലോ എന്റെ കൊറോണ ഡ്യൂട്ടി എന്നതായിരുന്നു ഒരു ആശ്വാസം . പക്ഷേ മനഷ്യന്റെ പ്രതീക്ഷയ്‌ക്കൊത്തല്ലല്ലോ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്കു കൊറോണ ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത അതിഥിയായി എത്തിയതോടെ അവളുടെ ഡ്യൂട്ടി ഞാനേറ്റെടുത്തു. തെല്ലൊരു അങ്കലാപ്പാടുകൂടി തന്നെയാരുന്നു കൊറോണ വാർഡിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം.

പ്രകൃതിയെ മറന്നുള്ള മനുഷ്യന്റെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് പ്രപഞ്ചം നൽകിയ തിരിച്ചടി. ഏതാനും കുറച്ചു പേരിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന വികസനമെന്ന പേരിനു മനുഷ്യ കുലം ഒന്നടങ്കം നൽകേണ്ടി വന്ന വലിയ വില. സൃഷ്ടിയുടെ മകുടം എന്നൊക്കെ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവന് കാഴ്ചയ്ക്കു പോലും ഗോചരമല്ലാത്ത കീടാണു കൊടുത്ത വലിയ പാഠം. എന്നിട്ടും സ്വാർത്ഥയ്ക്കോ അഹങ്കാരത്തിനോ തെല്ലും ശമനമില്ല എന്നത് ദുഖസത്യം. പ്രകൃതിക്ക് മനുഷ്യൻ എന്ന കുലം മറ്റൊന്നിനെയുംകാൾ മുകളിലല്ല എന്നും എന്നു വേണമെങ്കിലും അറ്റുപോകുന്ന ഒരു വംശം മാത്രമാണെന്നും മാനവൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ഒരിക്കലും മരണമില്ല എന്ന മട്ടിൽ നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് അവൻ. അവസാനിക്കുമെന്ന് നിശ്ചിതമെങ്കിലും അവസാനിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന മട്ടിലുള്ള ഓട്ടം. അവൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത 'സമയ'ത്തിന് ഒപ്പമെത്താനുള്ള ഓട്ടം. സമയം മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് മാത്രം അറിയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം. കണ്ണിനു പിന്നിലുള്ള ഇത്തിരി പോന്ന തലച്ചോറും അതിലൂടെ പായുന്ന ഇലക്ട്രിക് തരംഗങ്ങൾ കൊണ്ടും അണ്ഡ കടാഹത്തെ മുഴുവൻ അങ്ങ് നിയന്ത്രിച്ച് കളയാം എന്ന മിഥ്യാ വിചാരത്തിലാണ് അവന്റെ നടപ്പ്.

തലേ ദിവസത്തെ കൊറോണ കണക്കുകളോടെയാണ് ദിവസത്തിന്റെ ആരംഭം. ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളും ചെറുതല്ലാത്ത ഉത്കണ്ഠയോടെയുമുള്ള ജോലിക്കൊടുവിലാണ് ഈ കണക്കത്തുക. സജിത് സർ ഒരു തെറ്റിനും ഇടയില്ലാത്ത വിധത്തിൽ രോഗികളെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് അവ രേഖപ്പെടുത്തും. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഉള്ളവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വലുതാണ്. സ്വയം മറന്ന് ഊണും ഉറക്കവുമില്ലാതെ ടെൻഷൻ എടുത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന പിജി ഡോക്ടർമാരെയാണ് അവിടെ കാണുക. കൂലിപ്പണിക്കാരുടെ ജീവിതത്തെക്കാൾ കഷ്ടം. കൂലിപ്പണിക്കാർക്ക് സമാധാനം എങ്കിലും ഉണ്ട്. കുടുംബവും കുഞ്ഞുമക്കളുമുള്ള അവർ ജോലി സ്ഥലത്തെയും കുടുംബത്തിലെ കാര്യങ്ങളും കോർത്തിണക്കി കൊണ്ടു പോകുന്ന സ്ട്രെസ് ഊഹിക്കാവുന്നതെയുള്ളു. രോഗിയോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും സ്നേഹവും ഒരു വശത്ത്, രോഗത്തോടുള്ള ഭയവും ജോലി ഭാരവും മറുവശത്ത്. ഏറ്റം ജാഗ്രതയോടെ ശങ്കയക്കിടയില്ലാത്ത വിധത്തിൽ പറന്ന് നടന്നു അവർ ജോലി പൂർത്തീകരിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും ഭക്ഷണം പോലുമില്ലാതെ. ഫിസിക്കൽ മെഡിസിനിലെ ഫസ്‌ലിന എന്ന മാലാഖ കുട്ടിയും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിപ്പിച്ച ജെബിനുമായിരുന്നു എന്റെ കൂട്ടാളികൾ. അവൻ പഠിച്ച് മിടുക്കനായി ഓർത്തോപിഡീഷ്യനാകാൻ പോകുന്നു എന്നു കണ്ടപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം തോന്നി. അതിലേറെ ഗുരുവിനോടുള്ള ബഹുമാനം വിളിച്ചോതുന്ന ശരീരഭാഷ ജനിപ്പിച്ച ആനന്ദം കുറിച്ചിടാതെ വയ്യ. ഏറ്റവും ശക്തിമത്തായതു പറയാതെ പറയുന്ന ഭാഷകൾ തന്നെ. രോഗികളോടുള്ള കരുതലും കണ്ടു. വലിയ അഭിമാനം എനിക്ക് തോന്നി. തന്റെ ശിഷ്യരെപ്പോഴും തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് അദ്ധ്യാപകർക്ക്. (എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സായെങ്കിലും കോളജ് അദ്ധ്യാപികയായ അമ്മയ്ക്ക് ശിഷ്യരുടെ അടുക്കൽ നിന്നു ഇപ്പോഴും വരുന്ന ഫോൺ കോളുകൾ എന്നെ അതിശയിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഒരു ഓഫിസകളിലും അമ്മയ്ക്ക് പൊതുവേ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരാറില്ല. ശിഷ്യ സമ്പത്തിന്റെ ഗുണം. ഒരിക്കൽ കെയുഎച്ച്എസ്സിൽ പേപ്പർ വാല്യുവേഷന് പോയപ്പോൾ ഓട്ടോക്കാരൻ എന്റെ ബാഗ് അടിച്ചുമാറ്റിക്കൊണ്ടു പോകുകയുണ്ടായി. അതിശയമെന്ന്‌ പറയട്ടെ അന്ന് എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ചത് തൃശൂർ പൊലീസ് മേധാവി ആയിരുന്ന ബി. സന്ധ്യയാണ്!!! അമ്മയുടെ ശിഷ്യ'... ) പിജി നന്നായാൽ എംഒ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുക. ആ രീതിയിൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവതിയായി.

അടുത്ത വെല്ലുവിളി ഒരാഴ്ച നീളുന്ന വനവാസമായിരുന്നു. തലേ ദിവസത്തെ വൈവ സമയത്ത് ഒരിക്കലും പുറത്തു പോകാത്ത തന്റെ മുത്തശ്ശി കോവിഡ് വന്നു മരിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞ് ഏങ്ങിക്കരയുന്ന കുട്ടിയുടെ ചിത്രം മനസ്സിൽനിന്ന് മായുന്നില്ല. ഏതായാലും കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. നോൺ ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ പ്രയോറിറ്റീസ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടു വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ആ സമയത്ത് മറ്റെന്തിനെക്കാളും മുഖ്യം മക്കളും കുടുംബവുമായി വഴിമാറുന്നു.

കൂടെയുള്ള എംഒ തിരുവനന്തപുരംകാരനായതു കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം നേരത്തെ വീട്ടിലെത്താമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം വൃഥാവിലായി.എറണാകുളം എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് തിരുവനന്തപുരം പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന വാർത്തയിൽ ചെക്ക്മേറ്റിലായി. പിന്നീട് ജോലി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പോയത് എങ്ങനെ എന്നറിഞ്ഞില്ല എന്നത് സത്യം .

ഐഡിയുവിലെ ഹരികൃഷ്ണൻ സാറിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു എന്റെ പോസ്റ്റിങ്. കോവിഡ് വന്ന കാലം തുടങ്ങി വിശ്രമമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഹരികൃഷ്ണൻ സാറും കൃഷ്ണ കുമാറും. ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഫ്ലോറിലെ കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കണ്ടതെങ്കിൽ (അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ തളരും) സാറിന് നാലു ഫ്ലോറിലെ എല്ലാ വാർഡുകളും നോക്കി എല്ലാം കൃത്യമായും ഭംഗിയായും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നു ഉറപ്പു വരുത്തണം. കാരണം എത്ര ആത്മാർത്ഥമായി ജോലി ചെയ്താലും ഡോക്ടറെ തല്ലുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. ആരോഗ്യ മേഖലയും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയും അത്രത്തോളം കൺസ്യൂമറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നു. എല്ലാം കച്ചവടം. ആർക്കും ആരെയും വിശ്വാസമില്ല. ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽനിന്നും സ്ഥിതി ഇന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എംബിബിഎസ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. അന്ന് ഡ്യൂട്ടിക്കു ശേഷം ഒരു കടയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ 'ഡോക്ടറേ ''എന്നു വിളിച്ചു എന്തും ചെയ്തു തരാൻ സന്നദ്ധനായി വരുന്ന ബൈസ്റ്റാൻഡറുടെ മുഖം ഇപ്പോഴും ഓർമയുണ്ട്. (ഹൗസ്‌ സർജൻ ആണ് വലിയ ഡോക്ടർ എന്നാണ് പല രോഗികളുടെയും വിചാരം. കൂടുതൽ സമയം അവരോടൊപ്പമുള്ളത് ഹൗസ് സർജൻസ് ആണല്ലോ) വേദനിച്ചു ഞരങ്ങുന്ന രോഗിയെ കാണുമ്പോൾ രോഗിക്ക് തല കറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് തലകറക്കം അനുഭവപ്പെടുന്നതും എങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യും എന്ന് അതിശയിച്ചിരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കാലം വലിയ ഗുരുവാണ്. പരിചയസമ്പത്ത് ഒരുവനെ മാറ്റിമറിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇന്നും ഫിസിയോളജി ലാബിൽ തല കറങ്ങുകയും ചിലപ്പോൾ ടെറ്റനിയിലേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ പഴയ കാലം ഓർമയിലെത്തും. അനുഭവങ്ങൾ എത്രത്തോളമാണ് മനുഷ്യനെ മാറ്റി മറിക്കുക. ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും നിനച്ചിരിക്കാത്ത രീതിയിൽ മാറുന്നു.



പിപിഇ കിറ്റിലുള്ള ജീവിതം ഒന്നു വേറെയാണ്. അന്ധന്റെയും ബധിരന്റെയും ജീവിതം ഒരു പരിധി വരെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഫോഗിങ് കുറയ്ക്കാനുള്ള പല ടെക്നിക്കും നമ്മൾ പയറ്റും. മിക്കവാറും അമ്പേ പരാജയമായിരിക്കും. കടുത്ത ചൂടും അസ്വസ്ഥതയും കൂട്ടുകാരായും കാണും. എങ്ങനെയാണ് ഇതിട്ടുകൊണ്ടു സർജിക്കൽ പ്രൊസീജ്യർ ചെയ്യുക എന്ന് ഞാൻ അതിശയിച്ചു.



ഹരികൃഷ്ണൻ സർ ഓരോ രോഗിയുടെയും അടുത്ത് ചെന്ന് അവരുടെ തോളിൽ കൈവച്ച്, ചിലപ്പോൾ അവരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും. അപ്പോൾ രോഗികളുടെ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രകാശം കാണേണ്ടത് തന്നെ. അതിനിടയിൽ കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞു തരും. ഡോൺ ചെയ്യുന്ന മുറിയിൽ റബർ ചപ്പലെത്തുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വരെ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കും. അതു കൊണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ക്രമമായി നടക്കും. ഇന്ന് സാറിന്റെ മൂഡ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് കണ്ണാടിച്ചില്ലിനു പിന്നിൽനിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സ്റ്റാഫിന്റെ ചിത്രം കൗതുകം ജനിപ്പിച്ചു.



കോവിഡ് വാർഡിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ചന്ദ്രനിലേക്ക് കടക്കുന്ന പ്രതീതിയാണ് ഉളവാക്കുക.ചുറ്റുപാടും മുഖം മൂടിധാരികളാണ്. ആര് ഏതെന്നറിയുക ബുദ്ധിമുട്ട്. മിക്കവാറും രോഗികളെല്ലാരുടെയും മുഖത്ത് ഒരു നിസ്സംഗഭാവമാണ്. ഹൃദയം, ശ്വാസകോശം, വൃക്ക അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് മിക്കവരും. ശരീരം തളർന്നവരും അർബുദ ബാധിതരും കൈയും കാലും ഒടിഞ്ഞവരും എല്ലാം അക്കൂടെയുണ്ട്. എനിക്കീ രോഗം വേണ്ടായിരുന്നേ എന്നു പറഞ്ഞ് വാവിട്ടു നിലവിളിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. കൂട്ടിരുപ്പുകാരിൽ ഏറിയ പങ്കും സ്ത്രീകളാണ്. ഭാര്യ, അമ്മ, മകൾ, സോദരി അങ്ങനെ. കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ നിസ്വാർത്ഥ ജന്മങ്ങളും, ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽനിന്ന് പൊതുവേ വ്യതിചലിക്കാത്തവരുമായ സ്ത്രീ എന്ന ജാതി എങ്ങനെ ഒരു അവശ വിഭാഗമായി എന്ന ഒരു ചിന്ത എനിക്കുണ്ടായി. പലപ്പോഴും അവർ അക്രമിക്കപ്പെടുകയും വിവേചിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. വാർഡിലെ കൂട്ടിരുപ്പുകാർക്ക് എല്ലാം തന്നെ കോവിഡ് ഉറപ്പാണ്. പൊടുന്നനെ സംഭവിക്കുന്ന മരണങ്ങൾ അവർ കാണുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തിനു മുമ്പിൽ എന്ത് മരണം.



ഡ്യൂട്ടിക്ക് ശേഷം അടുത്തുള്ള എൻഎസ്എസ് ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു എന്റെ താമസം. സുനിൽ എന്നും നാരായണൻകുട്ടി എന്നും പേരായ സ്നേഹധനരായ രണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കോവിഡ് നെഗറ്റീവായി ‌ക്വാറൻ്റ്റനിൽ കഴിയുന്ന ഡോക്ടർമാർ മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ അവിടെയുണ്ടാകാറുണ്ട്. അവർക്കു ഭക്ഷണം അവിടെ തന്നെ ലഭിക്കും. ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം, അന്വേഷിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്വമില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അത്താഴം കഴിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുകയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്ഷണപ്പൊതിയും കുപ്പിവെള്ളവും എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. രാത്രിയിൽ ആശുപത്രിയിൽ പോകേണ്ടി വന്നാൽ തിരികെ എത്തുന്നതു വരെ അവർ ഉണർന്നിരുന്നു. ഒരു നിമിഷം മനുഷ്യനിൽ നന്മ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കണ്ടു. പതിവായി വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരാഴ്ചത്തെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ഷണം വയറ്റിൽ അല്ലറ ചില്ലറ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കി. ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഭക്ഷണം വാങ്ങിയിരുന്ന കട അടച്ചും ഇട്ടിരിക്കുന്നു. (ബ്രിട്ടിഷുകാർക്ക് വരെ പിസ്സായും മുട്ടയുമൊക്കെ കിട്ടുമെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ കാര്യം കട്ടപ്പൊക) അതിനിടയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹൗസ് സർജൻ ജുവലിന് കടുത്ത തലവേദനയും ഛർദ്ദിയും കാരണം ഡ്യൂട്ടിയിൽനിന്ന് ഇsയക്കുവച്ച് പോകേണ്ടി വന്നത്. അപ്പോഴേക്കും എന്റെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഏതായാലും ആലോചിക്കാൻ ഒരു സംഗതി കിട്ടി. കോവിഡോ, ഭക്ഷ്യവിഷബാധയോ... കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് ശേഷമുള്ള അവധി പിൻവലിച്ചത് കൊണ്ടു വടി കൊടുത്ത് അടി വാങ്ങിയതു പോലെ ആയി. കൈയിലുള്ള ലീവും പോയി ലോട്ടറി അടിക്കുകയും ചെയ്തു. രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആരോഗ്യം തിരികെപ്പിടിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ സെൽഫ് imposed ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിച്ചു. നാലു പേർ ഒരുമിച്ച് ഏതാണ്ട് നാലു മണിക്കൂർ യാത്ര എന്നതു കൊണ്ട് അനാവശ്യ സാഹസം വേണ്ട എന്നു തീരുമാനിച്ചു. ഓൺലൈൻ വൈവ നടത്തിയെങ്കിലും വീണു കിട്ടിയ സമയം ഒരു 'Walden ( Thoreau ) ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിട്ടു. വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന സമയം ഒരിക്കലും ഒരു നഷ്ട സമയമല്ല എന്ന് ഞാൻ കണ്ടു. തിരികെ പേരന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ എത്തിയപ്പോൾ എന്നെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു Amazon പൊതി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മനസ്സറിഞ്ഞു എന്നതുപോലെ ഞാൻ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന Barack Obama യുടെ A Promised Land എന്ന പുസ്തകം. എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തിന്റെ (Dr. Prabitha-Pharmacology) സമ്മാനം.



.".I know it's tough to take duty in such a short notice..still you agreed to do it for me and i had no other choice..I will be grateful to you for ever.. thanks so much "



ഈ കുറിപ്പു കൂടി കിട്ടിയതോടെ കോവിഡ് കാല പരീക്ഷകൾക്ക് പ്രത്യേക ശോഭ കൈവന്നു. വിതയ്ക്കാത്ത, കൊയ്യാത്ത ആകാശത്തിലെ പറവയുടെ ആനന്ദത്തിലേക്ക് ഞാനെന്റെ ചിന്തകളെ പറത്തി വിട്ടു.

