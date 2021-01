ശമ്പള പരിഷ്ക്കരണം: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം വരുന്നതിനുമുൻപ് ഉത്തരവിറക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശമ്പള പരിഷ്ക്കരണം ഉടൻ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി ടി.എം.തോമസ് ഐസക്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം വരുന്നതിനു മുൻപ് ഉത്തരവിറക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ബജറ്റ് ചർച്ചയുടെ മറുപടി പ്രസംഗത്തിലാണ് ധനമന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. കാൻസർ, എയിഡ്സ് രോഗികളുടെ പെൻഷൻ കൂട്ടുമെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



ശമ്പള പരിഷ്ക്കരണം ഏപ്രിലിൽ നടപ്പിലാക്കുമെന്നാണ് ബജറ്റിൽ ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നത്. അടുത്ത സർക്കാരിനാണ് ഇതിന്റെ ബാധ്യത വരുന്നതെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി പകുതിയോടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങുമെന്നാണ് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ നൽകുന്ന സൂചന. പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവില്‍ വന്നാൽ ഉത്തരവിറക്കാനാകില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാർ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നത്.



