സ്വേച്ഛാധിപതിയുടെ ഭരണകാലം അവസാനിക്കുന്നു: ട്രംപിനെതിരെ ഇറാൻ

ടെഹ്റാൻ∙ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ വിടവാങ്ങലിനെ ‘സ്വേച്ഛാധിപതിയുടെ വിടവാങ്ങലെന്ന്’ വിമര്‍ശിച്ച് ഇറാൻ. പുതിയ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡ‍ന്‍ അധികാരമേൽക്കുന്നതിനു മുന്‍പായി ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൗസ് വിടാനൊരുങ്ങുകയാണ്. ‘ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതിയുടെ ഭരണകാലം ഇന്ന് അവസാനിക്കുകയാണ്, ആപത്കരമായ ആ ഭരണകാലത്തിന്റെ ഒടുവിലെ ദിവസമാണ് ഇന്ന്’– മന്ത്രിസഭയോട് ഇറാൻ പ്രസിഡ‍ന്റ് ഹസൻ റുഹാനി പ്രതികരിച്ചു.



അനീതിയും അഴിമതിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലമത്രയും. സ്വന്തം ജനങ്ങൾക്കും ലോകത്തിനും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാൻ അദ്ദേഹം കാരണക്കാരനായതായും റുഹാനി ആരോപിച്ചു. തന്റെ ഭരണകാലത്തിലുടനീളം ഇറാനെ പരമാവധി സമ്മർദത്തിലാക്കുന്ന നീക്കങ്ങളാണ് ട്രംപ് നടത്തിയത്. 2018ൽ ഇറാനുമായുള്ള ആണവ ഉടമ്പടിയിൽനിന്നും പിന്നോട്ടു പോയ ട്രംപ് ഇറാനെതിരെ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇറാന്റെ എണ്ണക്കച്ചവടവും രാജ്യാന്തര വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങളും ഉന്നമിട്ടായിരുന്നു യുഎസിന്റെ നീക്കങ്ങള്‍‍.



ഇത് ഇറാനെ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിലേക്കു തള്ളിവിട്ടിരുന്നു. 2015ൽ ജോ ബൈഡൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന സമയത്താണ് ലോകരാജ്യങ്ങളുമായി ഇറാന്‍ ആണവ ഉടമ്പടിയിലെത്തുന്നത്. ട്രംപിന്റെ നയങ്ങൾ ഇറാനെ ‘കൂടുതല്‍ അപകടകാരികളാക്കിയെന്ന്’ ബൈഡന്റെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ആന്റണി ബ്ലിങ്കൻ നേരത്തേ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. കരാറിലേക്കു തിരികെയെത്താനാണ് യുഎസിനു താൽപര്യമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഉപരോധങ്ങൾ ആദ്യം നീക്കണമെന്നാണ് ഇറാന്റെ ആവശ്യം.



English Summary: Iran Says "Tyrant's Era Came To An End" As Trump Set To Leave Office