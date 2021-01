തിരുവനന്തപുരം∙ കെ.സുധാകരൻ എംപിക്ക്‌ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റിന്റെ ചുമതല നല്‍കിയേക്കും. മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മല്‍സരിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നീക്കം. സ്ഥാനാര്‍ഥി ചര്‍ച്ചകള്‍ തുടങ്ങുമ്പോള്‍ അന്തിമതീരുമാനമെടുക്കും. താല്‍ക്കാലികമെങ്കില്‍ ഏറ്റെടുക്കാനില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് കെ.സുധാകരന്‍. പദവി സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗികമായ അറിയിപ്പൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അധ്യക്ഷനാകാന്‍ താല്‍പര്യമുണ്ടെന്നും സുധാകരന്‍ പറഞ്ഞു.

English Summary: K Sudhakaran likely to be KPCC President