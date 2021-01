മധ്യപ്രദേശിൽ പതിനാലുകാരിയെ ബലാൽസംഗം ചെയ്ത് ജീവനോടെ കുഴിച്ചുമൂടി; നില ഗുരുതരം

ഭോപ്പാൽ∙ മധ്യപ്രദേശിലെ ബൈതുലില്‍ പതിന്നാലുകാരിയെ ബലാല്‍സംഗം ചെയ്തശേഷം കുഴിച്ചുമൂടി. മുപ്പത്തിയാറുകാരനായ പ്രതി സുഹ‍ൃത്തിന്റെ മകളെയാണ് പീഡിപ്പിച്ചത്. അതിനുശേഷം കൃഷിയിടത്തിൽ കല്ല് സ്ലാബിനടിയിൽ കുഴിച്ചിടുകയായിരുന്നു. അബോധാവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തിയ പെൺകുട്ടിയെ നാഗ്പൂരിലെ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റിയെന്നും ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തിൽ പ്രതി സുശീൽ വർമയെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു. സുശീൽ തന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നുവെന്നും വീട്ടിലെ സ്ഥിര സന്ദർശകനായിരുന്നുവെന്നും പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞു. അങ്കിൾ എന്നാണ് അവൾ അയാളെ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തങ്ങളുടെ കൃഷിടത്തിലേക്കുള്ള മോട്ടോർ പമ്പ് നിർത്തുന്നതിനായിട്ടാണ് പെൺകുട്ടി പോയിരുന്നത്. തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന സുശീൽ അവളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയെ മർദിക്കുകയും കല്ലുകൊണ്ട് തലയ്ക്കടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് കല്ലുസ്ലാബിന്റെ അടിയിൽ കുഴിച്ചിടുകയും ചെയ്തു – പൊലീസ് പറയുന്നു.

പെൺകുട്ടി തിരിച്ചെത്താതെ ഇരുന്നതോടെ വീട്ടുകാർ തിരിച്ചിൽ നടത്തി. രാത്രിയോടെയാണ് കൃഷിയിടത്തിനു സമീപം സംശയകരമായ രീതിയിൽ കാലടികൾ കണ്ടത്. അതു പിന്തുടർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് സ്ലാബിനടിയിൽനിന്ന് കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത്.

English Summary: Man rapes friend’s minor daughter, tries to bury her alive in Madhya Pradesh