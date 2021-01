കോവിഡ്, സംഘർഷം, ട്രംപ്; യുഎസിനെ ചേർത്തുനിർത്താൻ കഴിയുമോ ബൈഡന്?

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചാരണ വേളയിൽ ജോ ബൈ‍ഡൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് അമേരിക്കയുടെ ആത്മാവിനായി പോരാടും എന്നായിരുന്നു. പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേൽക്കുമ്പോൾ ബൈഡനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയുടെ ഉടഞ്ഞുപോയ ആത്മാവിനെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുക എന്ന ദൗത്യവും. കോവിഡ് മഹാമാരിമൂലം നിരവധിപ്പേർക്കു ജീവൻ നഷ്ടമായതും ഇനിയും ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും യുഎസ് സെനറ്റിന്റെ വിചാരണ കാത്തിരിക്കുന്ന മുൻ പ്രസിഡന്റും ഒക്കെയാണ് അധികാരത്തിലേറുമ്പോൾ ബൈഡനെ കാത്തിരിക്കുന്ന തലവേദനകൾ.

വളരെയധികം ധ്രുവീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനതയെയാണ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ ബൈഡൻ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൃത്രിമം നടന്നുവെന്ന ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ കഥ വിശ്വസിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിനുപേർ ഇപ്പോഴുമുണ്ടെന്നതുതന്നെയാണ് ഇതിനു തെളിവ്. യുഎസ് പാർലമെന്റായ കോൺഗ്രസിലും വിഭാഗീയത രൂപപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്തു മുന്നോട്ടുപോകണമെങ്കിൽ ബൈഡനു വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്തേ മതിയാകൂ. ഐക്യവും ശക്തിയുമെന്ന തന്റെ പ്രതിജ്ഞകൾ നടപ്പാക്കി കാട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ട വലിയൊരു സമ്മർദ്ദം ബൈഡൻ നേരിടുന്നുണ്ട്.

‘വാക്സീൻ വിതരണത്തിലും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലും ബൈഡൻ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം’ – മുതിർന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക് തന്ത്രജ്ഞൻ ജോ ട്രിപ്പി വിലയിരുത്തുന്നു. ‘പരാജയം ഒരു വഴിയല്ല, ശ്രദ്ധ മാറ്റുന്നതും ഒരു . മാർഗമല്ല. കോൺഗ്രസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് ബൈഡന്റെ താൽപര്യം. നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിഗതികളിൽ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ബൈഡൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതായി കാണിക്കണം. വാചാടോപം മാത്രം പോര, കൃത്യമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ സ്ഥിരത കൊണ്ടുവരാൻ ബൈഡൻ നിർദേശിച്ച 1.9 ട്രില്യൻ യുഎസ് ഡോളറിന്റെ വൈറസ് സമാശ്വാസ പാക്കേജ് നടപ്പാക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നാലെ, വാക്സിനേഷൻ രാജ്യവ്യാപകമായി നടപ്പാക്കുക, സ്കൂളുകൾ തുറക്കുക തുടങ്ങിയവയും കൂടി വരുമ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ നേരിൽ കാണാനാകും.’ – അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ജോ ബൈഡൻ ഭാര്യ ജിൽ ബൈഡനൊപ്പം (Photo by Patrick T. FALLON / AFP)

പൊതുജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടത് കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കിക്കാണിക്കുന്ന സർക്കാരിനെയാണ്. നിരവധി ട്രംപ് അനുകൂലികളെയും മഹാമാരി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അന്ധകാരത്തിൽനിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒരു വഴി തുറക്കണം. അതിന് കോൺഗ്രസിന്റെ പിന്തുണയാണ് വേണ്ടതെന്നും വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ലിങ്കന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ പോലെ

വൻ ജനാവലിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് യുഎസ് പ്രസി‍ഡന്റുമാർ ജനുവരി 20 ന് അധികാരമേൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ ബൈഡന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിന് അതുണ്ടാവില്ല. കാപിറ്റോൾ അതിക്രമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വൻ സുരക്ഷാ സന്നാഹമാണ് ചടങ്ങു നടക്കുന്ന വേദിയിലും ബൈഡനെ ആനയിക്കുന്ന വഴികളിലുടനീളവും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ മൂലം ജനങ്ങവീടുകളിലിരുന്ന് ചടങ്ങു കാണണമെന്ന് ബൈഡൻ തന്നെ അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

1861ൽ ഏബ്രഹാം ലിങ്കന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങു നടന്നതും നിരവധി ഭീഷണികൾക്കു നടുവിലാണ്. അതേപോലെയാണ് ബൈഡന്റേതുമെന്ന് റൈസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ചരിത്രകാരൻ ഡഗ്ലസ് ബ്രിംക്ലി വിലയിരുത്തുന്നു. ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിന് അരികെയായിരുന്നു അന്ന് അമേരിക്ക. ലിങ്കനു നേരെ വധഭീഷണികളും വന്നിരുന്നു. ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അത്രയും മോശമല്ലെങ്കിലും പ്രതിഷേധങ്ങളുണ്ടായേക്കാമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ചടങ്ങിനു കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തുന്നു. ട്രംപിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ, ഭരണത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകൾ ബൈഡന് ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതായിരിക്കും.

ജോ ബൈഡൻ (Photo by JIM WATSON / AFP)

ബൈഡന് 53% ജനപിന്തുണ; ട്രംപിന് 46%

രാജ്യത്തെ 53 ശതമാനത്തിലധികം പേരുടെ പിന്തുണ നേടിയാണ് ബൈഡൻ അധികാരത്തിലേറുന്നത്. നാലു വർഷം മുൻപ് ട്രംപ് പ്രസി‍‍ഡന്റായപ്പോൾ അത് 46% ആയിരുന്നു. നല്ലൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങളും ബൈഡനും കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ മികച്ചൊരു ബന്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി ജോർജ്ടൗൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് പബ്ലിക് സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ മോ എല്ലെയ്ത്തീ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

‘കോൺഗ്രസുമായി ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ബൈഡന്റെ തീരുമാനം നാലു വർഷം മുൻപുള്ള അമേരിക്കയിലേക്കാണ് നമ്മെ എത്തിക്കുന്നത്. നിയമസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളോട് എന്നും വിയോജിച്ചുനിന്ന ട്രംപ് പല അനുരഞ്ജനശ്രമങ്ങളിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചിരുന്നുവെന്നത് പരസ്യമാണ്. തന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാനാണ് അധികാരംകൊണ്ട് ട്രംപ് ശ്രമിച്ചത്’ – അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: With a nation in crisis, pressure builds on Biden to deliver