തിരുവനന്തപുരം∙ കിഫ്ബി സിഎജി റിപ്പോര്‍ട്ടിനെ പിന്തുണച്ച് പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയില്‍. ഭരണഘടനയുടെ 293ാം വകുപ്പിനെ കിഫ്ബി മറികടന്നുവെന്ന് വി.ഡി.സതീശന്‍ എംഎൽഎ ആരോപിച്ചു. കിഫ്ബിയെ അല്ല ബജറ്റിന് പുറത്തുള്ള കടമെടുപ്പിനെയാണ് സിഎജി വിമര്‍ശിക്കുന്നത്. ധനമന്ത്രി ഗവര്‍ണറെയും നിയമസഭയെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുവെന്ന് വി.ഡി. സതീശന്‍ അടിയന്തരപ്രമേയ ചർച്ചയ്ക്കിടെ ആരോപിച്ചു.

എക്സിറ്റ് മീറ്റിങ് മിനിറ്റ്സ് സിഎജി നല്‍കിയിട്ടും കിട്ടിയില്ലെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കിഫ്ബിക്ക് വിശദീകരണം നല്‍കാന്‍ അവസരം നല്‍കിയില്ലെന്ന വാദം തെറ്റാണ്. മന്ത്രി ഐസക്കിന്റേത് രാഷ്ട്രീയകൗശലമാണ്. ധനമന്ത്രി സിഎജി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചോര്‍ത്തിയത് വിവാദം മുന്‍കൂട്ടിക്കണ്ടാണ്. തന്ത്രപൂര്‍വം രാഷ്ട്രീയ നിറംകലര്‍ത്തി സിഎജിയെ അപമാനിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും സതീശൻ ആരോപിച്ചു.



കിഫ്ബി 2018–19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നടത്തിയ മസാല ബോണ്ടുകൾ വിറ്റഴിച്ചതുൾപ്പെടെയുള്ള കടമെടുപ്പ് ബജറ്റിനു പുറത്തുള്ള കടമെടുപ്പാണെന്നും ഇതു ഭരണഘടനാ ലംഘനമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വി.ഡി.സതീശൻ നൽകിയ അടിയന്തരപ്രമേയ നോട്ടിസിനാണ് സ്പീക്കർ അനുമതി നൽകിയത്. ഒന്നര മണിക്കൂർ ചർച്ചയാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.



English Summary: VD Satheesan Slams Thomas Isaac During Discussion About CAG Report On KIIFB