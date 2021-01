കൽപറ്റ ∙ പന്തീരാങ്കാവ് യുഎപിഎ കേസില്‍ എന്‍ഐഎ ഒരാളെക്കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വയനാട് സ്വദേശിയായ വിജിത് വിജയനാണ് അറസ്റ്റിലായത്. നേരത്തെ ഈ കേസിൽ വിജിത്തിനെ എൻഐഎ ചോദ്യം ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചിരുന്നു. യുഎപിഎ ചുമത്തി. താഹ, അലന്‍ ഷുഹൈബ് എന്നിവരാണ് കേസിലെ മറ്റു പ്രതികള്‍. താഹയുടെ ജാമ്യം ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.



English Summary: One more arrested in Pantheerankavu UAPA case