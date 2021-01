ഓഹരിവിപണിക്ക് സുവർണ്ണ വ്യാഴം; 50,000 പിന്നിട്ട് സെൻസെക്സ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ചരിത്രപരമായ നേട്ടത്തിലൂടെ വ്യാപാരത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് സെൻസെക്സ്. ആദ്യമായി 50,000 കടന്നു വിപണിയിൽ വ്യാപാരം തുടരുകയാണ്. ഇന്നു രാവിലെ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ 335 പോയിന്റുയർന്ന് സെൻസെക്സ് 50,126.73ൽ എത്തുകയായിരുന്നു. നിഫ്റ്റിയിലും നേട്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായി 14,700 പോയിന്റ് രേഖപ്പെടുത്തി.

ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ് വാക്സീൻ വിതരണം വിജയകരമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് ഓഹരി വിപണിക്ക് ഗുണകരമായി എന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി സെൻസെക്സ് 50,000ത്തോട് അടുക്കുകയായിരുന്നു. റിലയൻസിന്റെ എച്ച്സിഎല്ലിന്റെയും ഓഹരികൾക്ക് വൻനേട്ടമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ആഗോള ടെക് ഭീമന്മാർ യുഎസ് സ്റ്റോക് മാർക്കറ്റിനും റെക്കോർഡ് ഉയർച്ചയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്നു നഷ്ടമായ പോയിന്റുകൾ മുഴുവൻ വീണ്ടെടുത്ത സെൻസെക്സ് അതിവേഗത്തിലാണ് അര ലക്ഷം പോയിന്റിനടുത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്നു അനുഭവപ്പെട്ട തകർച്ചയിൽ 2020 മാർച്ച് 24നു സെൻസെക്സ് 25638.90 പോയിന്റ് വരെ ഇടിയുകയുണ്ടായി.

സെൻസെക്സിന്റെ കുതിപ്പിനു പിന്നിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല അനേകം കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രസക്തമായവയുടെ പട്ടിക തന്നെ നീണ്ടതാണ്:

∙ ആഗോള വിപണികളിലെ മുന്നേറ്റം.

∙ യുഎസ് – ചൈന വ്യാപാരയുദ്ധം അവസാനിക്കുമെന്ന പ്രത്യാശ.

∙ വിപണിയിലേക്ക് അണമുറിയാതെ ഒഴുകുന്ന വിദേശ നിക്ഷേപം.

∙ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളിൽനിന്നുള്ള പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവർത്തന ഫലം.

∙ വാക്സീൻ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതോടെ കോവിഡ് താമസിയാതെ നിയന്ത്രണവിധേയമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ.

∙ പണലഭ്യതയുടെ ഉയർന്ന നിലവാരം

∙ ഇന്ത്യ – ചൈന സംഘർഷത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അയവ്

∙ വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മിക്ക ഉൽപന്നങ്ങളുടെയും മെച്ചപ്പെടുന്ന വിൽപന

∙ സ്വർണത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയ പണത്തിന്റെ ഗണ്യമായ പങ്ക് ഓഹരി വിപണിയിലേക്കു തിരിച്ചെത്താനുള്ള സാധ്യത

∙ യുഎസ് ഡോളറിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ദൗർബല്യം

∙ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് സംബന്ധിച്ച പ്രതീക്ഷകൾ

∙ രാജ്യത്തെ നിക്ഷേപോപാധികളുടെ നാമമാത്രമായ പലിശ ഓഹരി നിക്ഷേപത്തിനു സമ്മാനിക്കുന്ന ആകർഷകത്വം

∙ യുഎസിലെ ഭരണമാറ്റം.

English Summary: Sensex Trades Above 50,000-Mark For First Time, Nifty Tops 14,700