തിരുവനന്തപുരം∙ സ്റ്റേറ്റ് എന്നാല്‍ എന്താണ്? ഇന്നലെ നിയമസഭയില്‍ സിഎജി റിപ്പോര്‍ട്ടിനെക്കുറിച്ചു നടന്ന അടിയന്തര പ്രമേയ ചര്‍ച്ചയ്ക്കുശേഷം പൊതുവെ ഉയരുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ്? നമ്മള്‍ സ്‌കൂളില്‍ പഠിച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ മാത്രമാണോ സ്റ്റേറ്റ്? ആണെന്നാണ് എം.സ്വരാജ് തന്റെ പ്രസംഗത്തില്‍ വാദിച്ചത്. അല്ലെന്നായിരുന്നു വി.ഡി.സതീശന്റെ തിരിച്ചടി.



എം.സ്വരാജ് പറഞ്ഞത്

കിഫ്ബിയുടെ കടമെടുക്കല്‍ ഭരണഘടനയുടെ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 293ന്റെ ലംഘനം എന്നാണു സിഎജി പറയുന്നത്. എന്താണ് 293? ഭരണഘടനയെന്നു പറഞ്ഞു പേടിപ്പിക്കാന്‍ നോക്കുന്നോ? എടുത്തുവച്ചു വായിക്കണം. അപ്പോള്‍ മനസ്സിലാകും. 293 എന്നാല്‍ ബോറോയിങ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ്‌സ് എന്നാണ്. കിഫ്ബി സ്റ്റേറ്റ് അല്ല. ഒന്നാം ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയോടു ചോദിക്കുക. അവന്‍ പറയും ഇന്ത്യയില്‍ എത്ര സ്റ്റേറ്റുണ്ടെന്ന്.

എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്? കിഫ്ബി എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അല്ല. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ക്കു മുഴുവന്‍ അറിയുന്ന കാര്യമല്ലേ? കിഫ്ബി നിയമം 4(2) പ്രകാരം ഇതൊരു ബോഡി കോര്‍പറേറ്റ് ആണ്. എന്താണു സ്റ്റേറ്റ് എന്നു ഭരണഘടന വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 12(36) ഒന്നു വായിച്ചു നോക്ക്. ഏതെങ്കിലും വിഡ്ഢ്യാസുരന്‍മാര്‍ അബദ്ധം പറഞ്ഞാല്‍ തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങണമെന്നു നിങ്ങള്‍ എന്തിനു വാശിപിടിക്കണം.



വി.ഡി.സതീശന്‍ പറഞ്ഞത്

നിങ്ങള്‍ ഏതു നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിദേശത്തുനിന്നു കടമെടുത്തത്. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനു വിദേശത്തുനിന്നു കടമെടുക്കാന്‍ പറ്റുമോ എന്ന് ധനമന്ത്രി പറയൂ. പറ്റില്ല. അങ്ങേയ്ക്കു വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ. ഇതു വെറുതെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയല്ലേ. സ്റ്റേറ്റ് എന്നാല്‍ എന്താണ്? ഒന്നാം ക്ലാസിലെ കുട്ടികള്‍ക്കു വരെ അറിയാം. ഇന്ത്യയില്‍ എത്ര സ്റ്റേറ്റുണ്ടെന്ന്. എത്ര യൂണിയന്‍ ടെറിട്ടറി ഉണ്ടെന്ന്. ആ സ്റ്റേറ്റ് ആണോ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 12ലെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ നിര്‍വചനം.

ഇന്ത്യന്‍ ഓയില്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഭാരത് പെട്രോളിയം കോര്‍പറേഷനും സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ അംഗം (സ്വരാജ്) എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നതു കേട്ടല്ലോ. ഒന്നാം ക്ലാസിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം എനിക്ക് അറിയില്ലെന്ന്. എന്റെ തൃപ്പൂണിത്തുറ അംഗമേ, ഈ സ്റ്റേറ്റ് എന്നാല്‍ ഒന്നാം ക്ലാസിലെ കുട്ടികള്‍ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് അല്ല. ഭരണഘടനയുടെ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 12 പ്രകാരം ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ് വേറെയുണ്ട്. അതേക്കുറിച്ച് സുപ്രീം കോടതി വിധി ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിട്ടുമുണ്ട്.

സ്വരാജിന്റെ മറുപടി

ഞാനിവിടെ സംസാരിച്ചതെല്ലാം ഇവിടെ റെക്കോര്‍ഡിലുണ്ട്. ലോകം മുഴുവന്‍ കേട്ടിട്ടുള്ളതുമാണ്. ഞാന്‍ സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച ഭരണഘടനയിലെ 12, 36 എന്നീ ആര്‍ട്ടിക്കിളുകള്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതു ബഹുമാന്യനായ പറവൂര്‍ അംഗം കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കില്‍ കേള്‍ക്കുക. അതു മാത്രമേ എനിക്കു പറയാനുള്ളൂ.

എന്താണു സത്യം?

ഭരണഘടനയുടെ 12ാം അനുച്ഛേദമനുസരിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ മാത്രമല്ല. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍, പാര്‍ലമെന്റ്, സംസ്ഥാനങ്ങള്‍, അസംബ്ലികള്‍, രാജ്യാതിര്‍ത്തിക്കുള്ളിലെ പ്രാദേശിക അതോറിറ്റികള്‍, കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനു കീഴിലെ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഇവയെ ഒക്കെ സ്റ്റേറ്റ് എന്നു നിര്‍വചിക്കാം. അതിനാല്‍ കിഫ്ബിയെയും സ്റ്റേറ്റ് ആയി കണക്കാക്കേണ്ടി വരും.

സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ വിദേശത്തുനിന്നു കടമെടുക്കാന്‍ പാടില്ലെന്നു ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 293(1)ല്‍ പറയുന്നുവെന്നും കിഫ്ബി സ്റ്റേറ്റ് ആയതിനാല്‍ മസാല ബോണ്ടു വഴി 2150 കോടി വിദേശത്തുനിന്നു കടമെടുത്തതു ഭരണഘടനാ ലംഘനമെന്നുമാണ് സിഎജിയുടെ കണ്ടെത്തലുകളില്‍ ഒന്ന്.

എന്നാല്‍, കിഫ്ബി സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെന്നായിരുന്നു സ്വരാജിന്റെ വാദം. കിഫ്ബി സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് 2020 നവംബർ 21ന് ഫെയ്സ്ബുക് പോസ്റ്റിലൂടെ കിഫ്ബി തന്നെ സമ്മതിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

