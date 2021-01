കോൺഗ്രസിന് പുതിയ അധ്യക്ഷൻ ജൂണിൽ; തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ നിശ്ചയിക്കും

ന്യൂഡൽഹി∙ കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മേയ് മാസത്തിൽ നടത്തും. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ നിശ്ചയിക്കാൻ പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ തീരുമാനം. പുതിയ അധ്യക്ഷൻ ജൂൺ മാസത്തിൽ ചുമതലയേൽക്കുമെന്ന് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു. നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബാധിക്കാതെയാവും സംഘടന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക.



കാർഷിക നിയമം, കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ, അർണബിന്റെ ചാറ്റ് ചോർച്ച എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകസമിതി പ്രമേയം പാസാക്കി.

പുതിയ അധ്യക്ഷന്റെ കാലാവധി 2022 ഡിസംബർ വരെ ആയിരിക്കും. സാധാരണഗതിയിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്റെ കാലാവധി 5 വർഷമാണ്. ഏറ്റവും അവസാനം സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് 2017 ഡിസംബറിൽ ആയിരുന്നു. അതിന്റെ കാലാവധി 2022ലാണ് അവസാനിക്കുക. 2017ൽ അധ്യക്ഷനായി ചുമതലയേറ്റ രാഹുൽ ഗാന്ധി പിന്നീട് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവച്ചിരുന്നു. ആ കാലാവധിയിലേക്കാണ് പുതിയ അധ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. 2022 ഡിസംബറിൽ വീണ്ടും സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും.

English Summary: Congress may hold organisational elections in May