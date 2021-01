സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ തീപിടിത്തം: 1000 കോടിയുടെ നഷ്ടമെന്ന് സിഇഒ

മുംബൈ ∙ പുണെ സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ തീപിടിത്തത്തിൽ 1000 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമെന്ന് സിഇഒ അദാർ പൂനവാല. തീപിടിത്തം കോവിഡ് വാക്സീൻ ഉൽപാദനത്തെ ബാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ബിസിജി, റോട്ട വൈറസ് പ്ലാന്റുകൾ അഗ്നിബാധയിൽ നശിച്ചതായും അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.



വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2.45നാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. 5 പേർ മരിച്ചിരുന്നു. തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തവിധം കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹങ്ങൾ. 9 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. പുണെ മാഞ്ജരി മേഖലയിൽ 100 ഏക്കറിലുള്ള ക്യംപസിൽ റോട്ട വൈറസ് വാക്സീൻ നിർമിക്കുന്ന യൂണിറ്റിലെ കെട്ടിടത്തിന്റെ 4,5 നിലകളിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.

