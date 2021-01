കൊച്ചി വെള്ളക്കെട്ടിന് ശാശ്വത പരിഹാരമാകാൻ ഡച്ച് മാതൃക; ‘കടലിനോട് പോരാടി പിറന്ന നാട്’

കൊച്ചി ∙ നഗരത്തിലെ വെള്ളക്കെട്ടിനു ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ ഡച്ച് മാതൃകയിൽ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതു പരിഗണനയിൽ. വെള്ളപ്പൊക്കം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലെ നെതർലൻഡ്സിന്റെ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണു കൊച്ചി കോർപറേഷൻ ആലോചിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് ഇക്കാര്യത്തിൽ കോർപറേഷൻ തീരുമാനമെടുക്കും.

വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾക്കു നെതർലൻഡ്സ് സർക്കാർ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകില്ല. എന്നാൽ, സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കും. അവരുടെ യാത്രയും താമസവുമുൾപ്പെടെയുള്ള അനുബന്ധ ചെലവുകൾ കോർപറേഷൻ വഹിക്കേണ്ടി വരും. ഇക്കാര്യങ്ങളുൾപ്പെടെ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാനുള്ള പദ്ധതികളെ കുറിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി കൂടിയാലോചിക്കുമെന്നു മേയർ എം.അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു.



വെള്ളക്കെട്ടും കൊച്ചിയും



തീരത്തോടു ചേർന്നു കിടക്കുന്ന കൊച്ചിയുടെ ഭൂപ്രകൃതിതന്നെ വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യത സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇതോടൊപ്പം അഴുക്കുചാലുകളിലെ പ്രശ്നങ്ങളും കനാലുകളിലെ കയ്യേറ്റങ്ങളും കൂടിയാകുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധി ഇരട്ടിക്കുന്നു. കൊച്ചി നഗരത്തിന്റെ 8.6% വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യത മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണെന്നു പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. നല്ലൊരു മഴ പെയ്താൽ നഗരത്തിലെ താഴ്ന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറും. പ്രധാന റോഡായ എംജി റോഡും വെള്ളക്കെട്ടിന്റെ കേന്ദ്രമാണ്. പി ആൻഡ് ടി കോളനിയും ഉദയ കോളനിയിലും ജീവിക്കുന്നവർ പതിറ്റാണ്ടുകളായി വെള്ളക്കെട്ടിന്റെ ദുരന്തം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നവർ.



മുൻ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം കൊച്ചി നഗരം കനത്ത മഴയിൽ വെള്ളക്കെട്ടിന്റെ ദുരിതമറിഞ്ഞു. വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ നിലവിൽ പിന്തുടരുന്ന ഏക വഴി മഴക്കാലപൂർവ ശുചീകരണമാണ്. കാനകളിലെയും തോടുകളിലെയും ചെളി കോരി മാറ്റി വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാൻ സജ്ജമാക്കുകയെന്നതാണ് ഇത്. എല്ലാ വർഷവും കോടിക്കണക്കിനു രൂപ ഇതിനായി ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷം മഴ എത്തുന്നതിന് ഏറെ മുൻപുതന്നെ 7.58 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ കോർപറേഷൻ തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.



കൊച്ചി കോർപറേഷൻ

ഓപ്പറേഷൻ ബ്രേക്ക്ത്രൂവും മുല്ലശേരി കനാലും



2019ലെ കനത്ത മഴയിൽ കൊച്ചി നഗരത്തിൽ വെള്ളക്കെട്ടായപ്പോഴാണു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിർദേശ പ്രകാരം ജില്ലാ ഭരണകൂടം ‘ഓപ്പറേഷൻ ബ്രേക്ക്ത്രൂ’ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്. ഏകദേശം 20 കോടിയുടെ പദ്ധതികൾ ഇതുവഴി നടപ്പാക്കി. പ്രധാനമായും തോടുകളിലെയും കനാലുകളിലെയും നീരൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ. ഓപ്പറേഷൻ ബ്രേക്ക്ത്രൂ പദ്ധതി പ്രകാരം മുല്ലശേരി കനാൽ നവീകരണം ഇത്തവണത്തെ മഴയ്ക്കു മുൻപു പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഹൈക്കോടതി നിർദേശ പ്രകാരം 4.88 കോടി രൂപ കൊച്ചി കോർപറേഷൻ ഇതിനുവേണ്ടി ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയിൽ (ഡിഡിഎംഎ) കെട്ടിവയ്ക്കും.



ഏപ്രിൽ മാസത്തോടെ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാനാണു കലക്ടറോടു ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡച്ച് കമ്പനിയുമായി ചേർന്നു കനാലുകൾ നവീകരിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക പദ്ധതി കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് (കെഎംആർഎൽ) നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ഇടപ്പള്ളി കനാൽ (11.23 കി.മീ), ചിലവന്നൂർ കനാൽ (11.02 കി.മീ), തേവര– പേരണ്ടൂർ കനാൽ (9.84 കി.മീ), തേവര കനാൽ (1.41 കി.മീ), മാർക്കറ്റ് കനാൽ (0.66 കി.മീ) എന്നിവ നവീകരിക്കാനുള്ളതാണു പദ്ധതി. കനാലുകൾ നവീകരിച്ചു ജലഗതാഗതത്തിനു പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണു ലക്ഷ്യം.



വേണ്ടത് ശാശ്വത പരിഹാരം



കാനകളിലെയും തോടുകളിലെയും ചെളി കോരി മാറ്റി നീക്കിയതുകൊണ്ടു മാത്രം നഗരം നേരിടുന്ന വെള്ളക്കെട്ടിനു ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാനാകില്ലെന്ന് ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. വലിയ വീതിയുണ്ടായിരുന്ന കനാലുകളിലെ കയ്യേറ്റം കാരണം ഇപ്പോൾ ഇടുങ്ങി ചെറുതായി. കായലുകളിലുൾപ്പെടെ കയ്യേറ്റം വ്യാപകം. ഇതു മൂലം നഗരത്തിനുള്ളിലെ വെള്ളം ശരിയായ രീതിയിൽ കടലിലേക്ക് ഒഴുകി പോകുന്നില്ല. വെള്ളക്കെട്ടിന്റെ പ്രധാന കാരണവും ഇതു തന്നെ.



മഴ പെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, വേലിയേറ്റ സമയത്തും കൊച്ചിയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളം കയറും. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൊച്ചിയുടെ പ്രത്യേക ഭൂപ്രകൃതിയെ കൂടി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വെള്ളക്കെട്ടു നിവാരണ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. വരുന്ന മഴക്കാലത്ത് ജലസേചന, റവന്യു വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക പഠനം നടത്തുന്ന കാര്യവും പരിഗണനയിലാണ്.



വെള്ളക്കെട്ട് നിയന്ത്രണം: ഡച്ച് മോഡൽ

വെള്ളക്കെട്ട് നിയന്ത്രണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിസ്സാരക്കാരല്ല നെതർലൻ‍ഡുകാർ. കടലിനോടു പോരാടി പിറന്ന രാജ്യമാണു നെതർലൻഡ്സെന്നു ചരിത്രം പറയും. 1953ലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നെതർലൻഡ്സ് തകർന്നു തരിപ്പണമായി. വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ നേരിടാനുള്ള പ്രത്യേക കർമ പദ്ധതിക്കു രൂപം നൽകിയാണു നെതർലൻഡ്സ് പ്രതികരിച്ചത്. 40 വർഷത്തിനിടയിൽ ഒൻപതോളം അണക്കെട്ടുകൾ നിർമിച്ചു വെള്ളം തടഞ്ഞു നിർത്തി. എന്നാൽ, 90ൽ വീണ്ടും വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി. ഇതോടെ വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണത്തിനായി പുതിയ എൻജിനീയറിങ് രീതികൾ പരീക്ഷിക്കാൻ നെതർലൻഡ്സ് തയാറായി.



1992ൽ ദേശീയ വെള്ളപ്പൊക്ക നയത്തിനു രാജ്യം രൂപം നൽകി. വെള്ളത്തെ അകറ്റി നിർത്തുകയെന്നതല്ല, ഉൾക്കൊള്ളുകയെന്നതായിരുന്നു നയത്തിന്റെ കാതൽ. വെള്ളത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കൂടുതൽ സ്ഥലം സജ്ജമാക്കാനുള്ള ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കി. കനാലുകൾ വീതിയും ആഴവും കൂട്ടി. വെള്ളം ഒഴുകിയെത്താനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തു. കൂടുതലായി എത്തുന്ന വെള്ളത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളെ സജ്ജമാക്കി. ചെലവേറിയതായിരുന്നു പദ്ധതികൾ. ഒട്ടേറെ പേരെ മാറ്റിപാർപ്പിക്കേണ്ടതായും വന്നു.



വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നവർ

ഇന്നു ലോകത്തെ പല നഗരങ്ങളും വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണത്തിനായി ആശ്രയിക്കുന്നത് നെതർലൻഡ്സ് സാങ്കേതികവിദ്യയാണ്. നെതർലൻഡ്സിൽ ഇതൊരു വലിയ വ്യവസായമായിപോലും വളർന്നു കഴിഞ്ഞു. യുഎസ്, ചൈന ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങൾ വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണത്തിനു ഡച്ച് സാങ്കേതിക സഹായം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടനാട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം ലക്ഷ്യമിട്ടു നടപ്പാക്കുന്ന ‘റൂം ഫോർ പമ്പ’ പദ്ധതി നെതർലൻഡ്‌സിൽ നടപ്പാക്കിയ ‘റൂം ഫോർ ദി റിവർ’ പദ്ധതിയുടെ പകർപ്പാണ്.



മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നെതർലൻഡ്സ് സന്ദർശനത്തിനു പിന്നാലെയാണു കുട്ടനാട് വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം മുൻ‌നിർത്തിയുള്ള പദ്ധതിക്കായി ഡച്ച് സാങ്കേതിക സഹായം ലഭ്യമായത്. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഏറെയുള്ള കൊച്ചിയുടെ ഭൂപ്രകൃതി നെതർലൻഡ്‌സിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയോടു ചേർന്നു കിടക്കുന്നതാണ്. ഈ സാഹചര്യം മുൻനിർത്തിയാണു കൊച്ചിയുടെ വെള്ളക്കെട്ട് പരിഹരിക്കാനും ഡച്ച് സാങ്കേതിക സഹായം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കോർപറേഷൻ‌ നടത്തുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൂടി അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ സാധ്യമാകൂ.



English Summary: Kochi corporation looking for Dutch technology to avoid waterlogged in city