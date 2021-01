കെഎസ്ആർടിസിയിലെ 100 കോടിയുടെ അഴിമതി: അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കെഎസ്ആർടിസിയിൽ 100 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി നടന്നുവെന്ന എംഡി ബിജു പ്രഭാകറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി.

വിഴിഞ്ഞം ഡിപ്പോയിലെ കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരനാണ് ഹർജിയുമായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഹർജി ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും.

ഓഡിറ്റിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ ഗൗരവം ഉള്ളതാണ്. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും, ജീവനക്കാരും ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാ അഴിമതിയും പുറത്തു കൊണ്ട് വരണം. അന്വേഷണമാവശ്യപ്പെട്ട് ഡിജിപിയ്ക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായില്ല. കേസ് എടുക്കാൻ ഡിജിപിയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകണം എന്ന് ഹർജിക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

