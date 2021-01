വാരിയെല്ല് തകരുന്നതു പോലെ; കാട്ടാനയുടെ കൊമ്പിൽ തൂങ്ങി ബാബു ജീവിതത്തിലേക്ക്‌

കോഴിക്കോട്∙ ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനുമിടയിൽ ഒരു കൊമ്പിന്റെ ദൂരമേയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാബുവിന്. ആ കൊമ്പിൽ തൂങ്ങിയാടി ബാബു തിരിച്ചെത്തിയത് ജീവിതത്തിലേക്ക്. കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിനിടെ കൊമ്പിൽ തൂങ്ങി രക്ഷപ്പെട്ട ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവം പറയുകയാണ് മലപ്പുറം നിലമ്പൂർ മുണ്ടേരി വാണിയംപുഴ തണ്ടൻകല്ല് കോളനിയിലെ സി.എം.ബാബു (36). കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലാണ് ബാബു ഇപ്പോൾ.



‘രണ്ടു ദിവസം മുൻപാണ്. രാവിലെ 6.30ന് ഞാനും കൂട്ടുകാരൻ അശോകനും പ്ലാന്റേഷൻ കോർപറേഷന്റെ വാണിയംപുഴ റബർ തോട്ടത്തിൽ ടാപ്പിങ്ങിനു പോവുകയായിരുന്നു. മഞ്ഞു നിറഞ്ഞതിനാൽ കണ്ണ് കാണുന്നില്ലായിരുന്നു. കുന്ന് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കെയാണ് തൊട്ടുമുൻപിൽ ഒരു ചിന്നംവിളികേട്ടത്. കണ്ട കാഴ്ച വിശ്വസിക്കാനായില്ല.

ഒരു കയ്യകലത്തിൽ കാട്ടാന ചിന്നംവിളിച്ചു നിൽക്കുന്നു. മഞ്ഞു കാരണം തൊട്ടടുത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് ആനയെ കണ്ടത്. ഒന്നും നോക്കാൻ സമയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. രണ്ടാളും രണ്ടു വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞോടി. ഓടുന്നതിനിടയിൽ കാലിൽ പയർവള്ളി ചുറ്റി ഞാൻ താഴെ വീണു. എഴുന്നേൽക്കുന്നതിനു മുൻപ് ആന മൂന്നു മീറ്ററോളം അടുത്തെത്തി. മരണമാണു തൊട്ടുപിറകിൽ.

എഴുന്നേറ്റ് ഓടുകയല്ലാത വേറെ വഴിയില്ല. എങ്ങനെയോ എഴുന്നേറ്റ് തൊട്ടടുത്ത റബർതോട്ടത്തിലേക്ക് ഓടിക്കയറി. തിരിഞ്ഞുനോക്കി ഓടുന്നതിനിടയിൽ റബർ മരത്തിലിടിച്ചു താഴെ വീണു. ആന തൊട്ടടുത്തെത്തി. ജീവിതം അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണെന്നു മനസ്സിലായി. എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിച്ച എന്നെ തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് അമർത്തി ആന നിലത്തിട്ട് ഉരുട്ടി.

വാരിയെല്ല് തകർന്നു പോകുന്നതു പോലെ തോന്നി. വീണ്ടും ഉരുട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ തുമ്പിക്കൈയിൽനിന്ന് ഊർന്ന് മാറി. എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു കണ്ടതോടെ അക്രമാസക്തനായ ആന കൊമ്പു കൊണ്ട് കുത്താൻ ആഞ്ഞു. പേടി കൊണ്ട് ഞാൻ കയറിപ്പിടിച്ചത് നീളമേറിയ കൊമ്പിലായിരുന്നു. താഴെയും മുകളിലുമല്ലാതെ ആനയുടെ കൊമ്പിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്നു കുറച്ചു നേരം. ഭയം കൊണ്ട് അപ്പോഴേക്കും പകുതി മരിച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്നു.

കൊമ്പിൽ പിടിച്ചത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആന തല ശക്തിയായി കുടഞ്ഞു. പിന്നെ എന്നെ അടുത്ത മരത്തിലേക്കു കുടഞ്ഞെറിഞ്ഞു. ഞാൻ അനങ്ങുന്നതും നോക്കി അടുത്ത ആക്രമണത്തിനു തയാറായി ആന നിൽക്കുകയാണ്. ഏന്തിവലിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് രണ്ടടി ഓടിയപ്പോഴേക്കും കാലുകൾ തളർന്നു. ഇനി മുന്നോട്ട് ഓടാൻ വയ്യ എന്നു തോന്നിത്തുടങ്ങി. പെട്ടെന്ന് ആരൊക്കെയോ വരുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു. ടാപ്പിങ്ങിനു വരുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ മുൻപിലേക്കാണ് ഞാൻ കുഴഞ്ഞു വീണത്.

തൊഴിലാളികൾ ബഹളം വച്ചതോടെ ആന ഒരു നിമിഷം നിന്നു. പിന്നെ പിന്തിരിഞ്ഞു നടന്നു. വയറിനും വാരിയെല്ലിനും പരുക്കേറ്റ എന്നെ തൊഴിലാളികളും വനംവകുപ്പ് ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റിയത്. ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്കു പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ സ്കാനിങ് പരിശോധന ഫലം കാത്തിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ. ഇതൊരു രണ്ടാം ജന്മമാണെന്നു വിശ്വസിക്കുകയാണ്.

മുൻപൊരിക്കൽ വീടിനടുത്തു വച്ച് ആനയുടെ ആക്രമണം നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. അന്നു പുഴയിൽ ചാടിയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. സ്ഥിരം കാട്ടാന ശല്യമുള്ള കാടിനകത്തെ കോളനിയിൽ ഭാര്യയും ചെറിയ കുട്ടികളും വീട്ടിൽ ഭയപ്പാടോടെയാണ് കഴിയുന്നത്’– ബാബു പറഞ്ഞു.

English Summary: Young man who escaped from the front of wild elephant was injured