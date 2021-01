ശ്രീനഗർ ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ കഠ്‌വയില്‍ ഇന്ത്യ–പാക്കിസ്ഥാന്‍ രാജ്യാന്തര അതിര്‍ത്തിയില്‍ ഭീകരര്‍ നുഴഞ്ഞുകയറാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തുരങ്കം കൂടി ബിഎസ്എഫ് കണ്ടെത്തി. പത്തു ദിവസത്തിനിടെ അതിര്‍ത്തിയിലെ ഹിരൺ നഗർ പ്രവിശ്യയിൽ കണ്ടെത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ തുരങ്കമാണിത്. 150 മീറ്റര്‍ നീളമുള്ള തുരങ്കം ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയവയില്‍ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ളതാണെന്ന് ബിഎസ്എഫ് അറിയിച്ചു.

ജനുവരി 13ന് ഇതേ മേഖലയിലെ ബോബിയാൻ ഗ്രാമത്തിൽ 150 മീറ്റർ നീളമുള്ള മറ്റൊരു തുരങ്കം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മൂന്ന് അടി വ്യാസമുള്ള തുരങ്കം 30 അടി താഴ്ചയിലാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ ഭീകരക്യാംപ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഷക്കാര്‍ഗഡില്‍നിന്ന് ഭീകരര്‍ക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറാന്‍ സഹായകരമാകുന്ന തരത്തിലാണ് തുരങ്കം നിര്‍മിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു സേന വ്യക്തമാക്കി.

