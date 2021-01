മുത്തൂറ്റ് കവർച്ച: പ്രതികളെ കുടുക്കിയത് സ്വർണം സൂക്ഷിച്ച ബാഗിലെ ജിപിഎസ് സംവിധാനം

ചെന്നൈ∙ മുത്തൂറ്റ് ഫിനാ‍ന്‍സിന്റെ തമിഴ്നാട് ഹൊസൂരിലെ ബ്രാഞ്ചില്‍നിന്നു തോക്ക് ചൂണ്ടി 25 കിലോ സ്വര്‍ണം കവര്‍ന്ന ആറംഗ സംഘത്തെ കുടുക്കിയത് സ്വർണം സൂക്ഷിച്ച ബാഗുകളിലെ ജിപിഎസ് സംവിധാനം. ജിപിഎസില്‍ നിന്നുള്ള സിഗ്നല്‍ പിന്തുടര്‍ന്നാണ് പ്രതികളെ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. ഇന്ന് രാവിലെ ഹൈദരാബാദില്‍ വച്ചാണ് മധ്യപ്രദേശ് സ്വദേശികളായ ആറംഗ കൊള്ളസംഘത്തെ തെലങ്കാന പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. നഷ്ടമായ സ്വര്‍ണവും കണ്ടെടുത്തു. ഇന്നലെയാണ് ജീവനക്കാരെ തോക്കിന്‍മുനയില്‍ നിര്‍ത്തി ആറംഗ സംഘം മുത്തൂറ്റ് ഫിനാന്‍സ് കൊള്ളയടിച്ചത്.

നഗരമധ്യത്തില്‍ പട്ടാപകല്‍ തോക്കിന്‍മുനയില്‍ നിര്‍ത്തി ഏഴുകോടിയുടെ സ്വര്‍ണവും 96,000 രൂപയും കൊള്ളയടിച്ചതിന്റെ ഞെട്ടലിലായിരുന്നു തമിഴ്നാട് പൊലീസ്. കൊള്ളയുടെ വ്യാപ്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞ കൃഷ്ണഗിരി ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി മിടുക്കരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ േചര്‍ത്തു പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ചു വ്യാപക പരിശോധന തുടങ്ങി. തമിഴ്നാട്–കര്‍ണാടക അതിര്‍ത്തിയായതിനാല്‍ കര്‍ണാടക പൊലീസിന്റെ സഹായവും തേടിയിരുന്നു.



അതേസമയം മുത്തൂറ്റ് ഫിനാന്‍സിന്റെ ബ്രാഞ്ചില്‍ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ ലോക്കറില്‍ സ്വര്‍ണം സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക ബാഗുമായിട്ടാണ് കൊള്ളക്കാര്‍ കടന്നതെന്നു മനസിലായി. ജിപിഎസ് സംവിധാനമുള്ള ബാഗില്‍നിന്നുള്ള സിഗ്നല്‍ പിടിച്ചെടുക്കാനായി അടുത്ത നീക്കം. കര്‍ണാടകയിലെ അനയിക്കല്‍ എന്ന സ്ഥലത്ത് ബാഗുള്ളതായി രാത്രിയോടെ ജിപിഎസ് സിഗ്നല്‍ ലഭിച്ചു. സംയുക്തമായി വ്യാപക പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും ആരെയും കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നീട് സിഗ്നല്‍ ഹൈദരാബാദ് ഭാഗത്തേക്കു നീങ്ങുന്നതായി മനസിലായി.



കൊള്ളക്കാരുടേതെന്നു സംശയിക്കുന്ന മൊബൈല്‍ ഫോണുകളുടെ സിഗ്നലുകളും ഇതേ സ്ഥലങ്ങളില്‍ കാണിച്ചു. തുടര്‍ച്ചയായി സിഗ്നല്‍ സ്ഥാനം മാറിത്തുടങ്ങിയതോടെ കൊള്ള സംഘം ഹൈദരാബാദിലേക്കു പോകുകയാണന്നുറപ്പിച്ച പൊലീസ് തെലങ്കാന പൊലീസിന്റെ സഹായം തേടി. ഹൈദരാബാദ് സിറ്റിക്കു പുറത്ത് സംസാദ്പൂരില്‍ വച്ചു വാഹനം വളഞ്ഞാണ് പിടികൂടിയത്. നഷ്ടമായ സ്വര്‍ണവും കവര്‍ച്ചയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച തോക്കുകളടക്കമുള്ള ആയുധങ്ങളും പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. തെലങ്കാന പൊലീസിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായതിനുശേഷം വൈകിട്ടോടെ പ്രതികളെ ഹൊസൂരിലെത്തിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.



