‘കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ പൂർണ വിശ്വാസം; തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല’

തിരുവനന്തപുരം∙ നേതൃത്വത്തിൽ പൂർണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ.വി. തോമസ്. പാർട്ടി നേതൃത്വവുമായി ചർച്ച ചെയ്തശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സോണിയ ഗാന്ധി നേതൃത്വം നൽകുന്ന കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. തനിക്കു ചില പരാതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പരാതികൾ നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചു. അവരാണ് പരാതികൾ പരിഹരിക്കേണ്ടത്. താൻ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റോ പാർട്ടിയിൽ സ്ഥാനമോ ചേദിച്ചിട്ടില്ല. പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ്. തനിക്കുള്ള പരാതികൾ പാർട്ടിയിലാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും കെ.വി.തോമസ് പറഞ്ഞു.

