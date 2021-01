ഇടനിലക്കാരിയായത് രഹ്ന: മലപ്പുറം പീഡനക്കേസിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ അയൽക്കാരി അറസ്റ്റിൽ

മലപ്പുറം∙ പാണ്ടിക്കാട് സര്‍ക്കാര്‍ ഹോമില്‍ നിന്ന് കുടുംബത്തിനൊപ്പം വിട്ടയച്ച പെണ്‍കുട്ടി മൂന്നാംവട്ടവും പീഡനത്തിന് ഇരയായ കേസില്‍ അയല്‍ക്കാരിയായ യുവതി അറസ്റ്റില്‍. പാണ്ടിക്കാട് സ്വദേശിയായ രഹ്നയാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയവര്‍ക്കു മുന്നിലേക്ക് പെണ്‍കുട്ടിയെ എത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചത് രഹ്ന എന്ന രമ്യയാണ്.

പീഡനക്കേസിലെ മറ്റു പല പ്രതികള്‍ക്കുമിടയില്‍ ഇടനിലക്കാരിയായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച രഹ്നയെ പാണ്ടിക്കാട് സിഐ എം. മുഹമ്മദ് ഹനീഫയും സംഘവുമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പ്രതി രഹ്നയുടെ പിതാവ് സമീര്‍ബാബു എന്ന ചന്ദ്രനും ഭര്‍ത്താവ് മുജീബ് റഹ്മാനും കേസില്‍ പ്രതികളാണ്. 44 പ്രതികളുള്ള കേസില്‍ ഇതോടെ 26 പേര്‍ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്.

പുതുതായി റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത 29 കേസുകളിലായി ഇനി 19 പ്രതികള്‍ കൂടി പിടിയിലാവാനുണ്ട്. ആസൂത്രിതമായി ഒരു സംഘമല്ല പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയതെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തില്‍ വ്യക്തമായതോടെ കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്ത ബന്ധുക്കള്‍ അടക്കമുള്ളവരെയും വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് സിഡബ്ല്യൂസി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പെരിന്തല്‍മണ്ണ ഡിവൈഎസ്പിയുടെ ചുമതലയുളള പി.പി. ഷംസിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ 3 സിഐമാരും 7 എസ്ഐമാരുമടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.



English Summary: Molestation of 17-year-old girl in Malappuram: One more Arrest recorded